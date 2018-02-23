Erdoğan: Afrin harekâtını yeni bir stratejiyle sürdüreceğiz; sivil - terörist ayırt etmeseydik çoktan bitmişti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'e yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı'nda 415 kilometrelik alanın kontrol altına alındığını belirterek, "1000 köy bu teröristlerden arındırılmış durumda. Bölgedeki hakim tepeler şu anda büyük ölçüde askerlerimiz tarafından teröristlerden temizlendiği için harekatın bundan sonraki kısmının inşallah daha hızlı ilerlemesini bekliyoruz. Afrin harekâtını yeni bir stratejiyle sürdüreceğiz, sivil-terörist ayırt etmeseydik, Afrin çoktan bitmişti" dedi.

2019 seçimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, MHP ile yapılan seçim ittifakının detaylarını da anlattı.

"Asıl yenilik milletvekili seçiminde olacak. Seçim pusulasında ittifakın içinde yer alan partilerin isimleri aynı çerçevede yer alacak" diyen Erdoğan, "İttifak bölümüne vurulan ancak herhangi bir amblemin üzerine denk gelmeyen oylar da geçerli sayılacak.Seçmenler oy kabininde her ikisi ile ilgili de tercihini yapıp aynı zarf içinde sandığa atacaklardır" ifadesini kullandı.

Yapılan bu düzenlemeler ile ittifakların hukuki bir zemin kazandığına dikkat çeken Erdoğan, "İttifaklar hukuki zemine kavuşturuluyor. Milletin karşısına her şey ilan edilerek çıkılıyor" diye konuştu.

İl başkanları toplantısında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

- 2019 seçimleri herhangi bir seçim değildir. Çok önemlidir.

-Kimsenin kişisel hırsıyla uğraşamayız.

- Yerel seçimlerde hedefimiz en az yüzde 50 olmalı

- AK Parti ve MHP olarak kurduğumuz ortak komisyon çalışmalarını tamamladık. Asıl yenilik milletvekili seçiminde olacak. Seçim pusulasında ittifakın içinde yer alan partilerin isimleri aynı çerçevede yer alacak.

- İttifak bölümüne vurulan ancak herhangi bir amblemin üzerine denk gelmeyen oylar da geçerli sayılacak.

- Seçmenler oy kabininde her ikisi ile ilgili de tercihini yapıp aynı zarf içinde sandığa atacaklardır.

-Pusulanın neresine mühür basılırsa basılsın oyun geçerli sayılması önemli bir yeniliktir.

- İttifaklar hukuki zemine kavuşturuluyor. Milletin karşısına her şey ilan edilerek çıkılıyor.

- Yürütmenin Cumhurbaşkanı'nda olmasıyla koalisyon dönemleri de kapanıyor.

- Yıllarca ülkemizi terör örgütleri üzerinden tehdit edenlere verdiğimiz bu cevap yeni hamlelerinde önünü açmıştır. Hamdolsun adım adım Afrin'e ilerliyoruz.

- Bölgedeki hakim tepeler, Mehmetçik'in, Özgür Suriye Ordusu'nun elinde. Çok ciddi bir savaş veriyoruz. Derdimiz, 3.5 milyon insanın bir an önce kendi topraklarına nasıl döndürebilirizin hesabı içindeyiz.

- Bu sabah itibariyle 415 kilometrekare civarında bir alan kontrol altına alındı. Bölgedeki hakim tepeler büyük ölçüde teröristlerden temizlendiği için harekatın bu kısmından sonraki aşamalarının daha hızlı ilerlemesini bekliyoruz. Havaya fırtınaya, kara, sise rağmen süren bir mücalde bu.

- Afrin şehir merkezini bir an önce kuşatıp teröristlerin dışarıyla temasını kestikten sonra yeni bir stratejiyle harekatı sürdüreceğiz. Sivil-terörist ayırt etmeseydik, Afrin çoktan bitmişti.Biz Kemal efendinin ağzıyla hareket etmeyiz. Ne Gabar ile Ne Kandil ile Ne Cudi ile ilgin var onlar ile sadece

- Türkiye'nin güney sınırlarını terör örgütlerinin tehdidinden koruma kararlılığını dünyaya gösteriyoruz. Özellikle Suriye'de işler yoluna girmek yerine saldırıların terörün topraklarımıza kadar ulaştığını gördük. Gezi olaylarıyla başlayan 17/25 Aralık emniyet yargı darbe girişimiyle süren bölücü örgütün çukur eylemleriyle farklı bir boyut kazanan 15 Temmuz darbesiyle de adeta zirveye çıkan böylesine sıkıntılı bir süreci hep birlikte yaşadık.