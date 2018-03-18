Erdoğan, Afrin harekâtını Çanakkale Savaşı'na benzetti: Amaç aynı, ruh aynı, iman aynı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı harekâtını, itilaf devletlerine karşı yürütülen ve binlerce askerin hayatını kaybettiği Çanakkale Savaşı'na benzetti. Erdoğan, "Elbette Çanakkale'deki mücadelenin büyüklüğüyle sınır ötesi operasyonlarımızın çapı karşılaştırılamaz ama amaç aynı amaçtır, ruh aynı ruhtur, iman aynı imandır" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

"Dün Çanakkale'de bizi esir etmeye çalışanlara derslerini vermiştik, bugün sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları terör devletiyle istiklalimiz ve istikbalimize göz dikenlere aynısını yapıyoruz. Elbette Çanakkale'deki mücadelenin büyüklüğüyle sınır ötesi operasyonlarımızın çapı karşılaştırılamaz ama amaç aynı amaçtır, ruh aynı ruhtur, iman aynı imandır."

"(Afrin) O tünellerden çıkan silahları gördünüz değil mi? Noldu? İşe yaradı mı? Aynen 15 Temmuz gibi… 15 Temmuz'da işe yaradı mı? 251 şehit verdik ve 2193 gazimiz oldu ama devletimizi bu namussuzlara kaptırmadık. Şimdi de aynı şekilde 911 kilometre sınırımız olan Suriye'de terör örgütüne asla kaptırmadık."

"Zeytin Dalı Harekatı'nda bu sabah itibarıyla 3603 terörist etkisiz hale getirildi."

"Bir asır önce Çanakkale'de gerçekleşen istiklal mücadelesi eşsiz bir destandır. Çanakkale tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin, asırlık uykusundan uyandığı, küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği bir topraktır. Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı'mıza verdiği cesaretle Osmanlı'nın içinden yeni bir filizin boy vermesine, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna vesile olmuştur. Dikkat edin, cumhuriyet ilk bir devlet değildir, bizim Selçuklu'muz vardır, bizim Osmanlı'mız vardır ve ardından cumhuriyetimiz vardır."

"Her fırsatta, gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Çanakkale'ye bizzat gelmesini, bu mübarek mekanları ziyaret etmesini istiyorum. Çanakkale başka… Çanakkale bizim ilham kaynağımız, Çanakkale bizim istikamet kaynağımız. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Köprüsü'nün 18 ay erken bitirilerek 18 Mart 2022'de açılacağını bildirdi.