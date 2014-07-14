'Erdoğan afişi için binayı ben kiraya verdim, Basın İlan Kurumu kiracı'

İstanbul’da Basın İlan Kurumu binasına Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Tayyip Erdoğan’ın afişinin asılması hakkında TOYA Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Topaloğlu, “O bina bizim. Basın İlan Kurumu kiracımız. Cephenin o bölümlerinde bizim afiş vardı. Talepte bulundular. Bedeli karşılığı verdik” dedi.

Hürriyet yazarı Vahap Munyar’ın “Binayı Erdoğan afişi için ben kiraya verdim” başlıklı yazısıyla köşesine taşıdığı iddialara açıklık getirildi. Zafer Topaloğlu’nun Başbakan’ın afişi hakkında yaptığı açıklama şöyle:

Binayı Erdoğan afişi için ben kiraya verdim

TOYA Gayrimenul Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Topaloğlu, Toya Moda’da işbirliği yaptığı Dice Kayek’in Haute Couture Week’teki defilesini izlemek üzere Paris’e giderken uçakta okuduğu bir habere şaşırdı:

-CHP Milletvekili Süleyman Çelebi, bizim binamızla ilgili soru önergesi vermiş.

Gazetedeki fotoğrafa baktım, söz konusu yer 1981-1984 döneminde 2.5 yıl çalıştığım Tercüman Gazetesi’nin İstanbul Cevizlibağ’daki binasıydı. Binanın cephesinin bir bölümüne Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı afişi giydirilmişti.

Çelebi, binanın Basın İlan Kurumu’na ait olduğu düşüncesiyle Kurum’dan sorumlu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a soru önergesi yöneltmişti:

“Basın İlan Kurumu’nun binasının Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın afişleriyle donatılması Kurum’un kuruluş ilkelerine ve tarafsızlığına aykırıdır. Kurum binasının siyasi partiler tarafından kullanılması hangi izne tabidir? Kurum’a bir bedel ödemiş midir?”

Topaloğlu, haberi okuyup bana döndü:

“O bina bizim. Basın İlan Kurumu kiracımız. Cephenin o bölümlerinde bizim afiş vardı. Talepte bulundular. Bedeli karşılığı verdik.”

Basın İlan Kurumu, habere yanıtında, “Orada kiracıyız” demiş, sahibini açıklamamıştı.

Sözün kısası, o bina Toya’nınmış...