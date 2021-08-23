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Erdoğan: Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz

23 Ağustos 2021 14:25

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz" açıklamasını yaptı. 

Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. 

ErdoğanAfganistangelişmedüzensiz göçdiplomasi
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