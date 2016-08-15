Erdoğan affetti, hâkim etmedi; 51 yaşındaki adam 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözlerinin yer aldığı ses kaydı dolaşan 51 yaşındaki R.A. tutuklandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendilerine "Yurtta Sulh Konseyi" adını veren cuntacıların darbe girişiminin bastırılmasının ardından, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' dosyalarındaki şikayeti geri çekeceğini duyurmuştu.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada Başbakan eski yardımcılarından Bülent Arınç'ı övüp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'O da kelepçelenecek' diyerek, hakarette bulunan ses kaydı paylaşılan Akçay Mahallesi'nde ayakkabı mağazası işleten R.A.'yı, geçen 2 Ağustos'ta gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A. tutuklandı.