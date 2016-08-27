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Erdoğan affetti, hâkim affetmedi; 55 yaşındaki adam 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklandı!

Erdoğan'ın avukatı, davaları geri çekmek için işlemleri hızlandıracaklarını bildirmişti

27 Ağustos 2016 20:34

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki B.A., Facebook’tan yaptığı paylaşımla ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

DHA'da yer alan habere göre, alınan ihbar üzerine B.A.’nın Facebook hesabını polis takibe aldı. 24 Ağustos günü yapılan operasyonla gözaltına alınan B.A., işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede tutuklanıp, Muğla F Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

 

Davalar geri çekilmişti

 

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın 3 binin üzerinde ceza ve hakaret davasının olduğunu belirtmiş, işlemleri hızlandırarak bu hafta içinde davaların tümünü geri çekmek için işlemleri hızlandıracaklarını bildirmişti.

Aydın, şunları söylemişti:

“Siyasi liderlerin ardından bugün ceza ve bazı hararet davalarını geri çekeceğiz. Şu anda yaklaşık beş tane tutuklu olduğunu biliyoruz. Ama davalardan kaç tutuklu var, bunlarla ilgili araştırma işlemleri devam ediyor. Tutukluların da davaların geri çekilmesinin ardından tahliye olacağını düşünüyorum.”

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