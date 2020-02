Erdoğan: Afetlerin önüne geçmek mümkün değil

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Antalya’daki hortum felaketinde 100 milyon lira zarar olduğunu, gereğinin yapılacağını” açıklarken “Afetlerin önüne geçmek mümkün değil belki ama zararlarını azaltmak için gereken önlemleri almak mümkün” diye konuştu.

AKP Antalya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"(Antalya’daki hortum) Olumsuz hava şartları sebebiyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Malları zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Antalya geçmişte nice afetleri göğüslemiş her seferinde yaralarını sarıp yoluna yürümeye devam etmiş bir şehrimizdir. İlgili bakanlarım zaten gerekli çalışmaları yaptılar ve ilk saha tespit çalışmalarına göre yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir. Gereği neyse şüphesiz bizler yerine getireceğiz. Hortum gibi önüne gelen her şeyi yıkan sert rüzgarlar dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de yaşanabiliyor. Afetlerin önüne geçmek mümkün değil belki ama zararlarını azaltmak için gereken önlemleri almak mümkün.

31 Mart akşamı zillet ittifakını da illet ittifakını da layık oldukları yere göndermeye hazır mıyız?

“Al yazmam dalda kaldı. Gözlerim yolda kaldı.” İşte bu Antalya türküsünde olduğu gibi, bizim de gözümüz Antalya’dadır.

Antalya’ya üçüncü bir havalimanı yapmak için çalışmalara başladık. Yetmiyor. Mevcutlar yetmediği için üçüncüsü gerek.

Biz birileri gibi yıllarca istismar siyasetiyle ayakta durmaya çalışmadık. Biz CHP belediyesinden İstanbul’da dev çöplükler aldık. Vahşi çöplükleri aldık. İSKİ’yi gördünüz, sular akmayan bir İstanbul… Tankerler sular getiriyordu, onlarla su dağıtılıyordu. Yalova’da tanker gelip kuru çeşmeye su getiriyordu. Bunları yaşadık. Fakat Istıranca Dağları’nı delerek İstanbul’a suyu getirdik. İstanbul’un su sorunu yok."

Şafak Pavey'i darp eden Enç, belediye başkan adayı

Erdoğan, konuşmasının ardından partisinin Antalya adaylarını açıkladı. Adaylar arasında 26. dönemde anayasa değişikliği görüşmeleri sürerken CHP milletvekili Şafak Pavey'i darp eden Gökçen Özdoğan Enç de yer aldı.

Erdoğan'ın açıkladığı adaylar ve ilçeler şöyle:

Akseki: İbrahim Özkan

Aksu: Halil Şahin

Demre: Süleyman Topcu

Döşemealtı: Emre Afacan

Elmalı: Ümit Öztekin

Gazipaşa: Adil Çelik

Gündoğmuş: Mehmet Özeren

İbradı: Hatice Sekmen

Kaş: Mutlu Ulutaş

Kepez: Hakan Tütüncü

Konyaaltı: Gaye Doğanoğlu

Kumluca: Hüsamettin Çetinkaya

Manavgat: Hasan Öz

Muratpaşa: Gökçen Özdoğan Enç

Serik: Enver Aputkan

Alanya: Adem Murat Yücel (Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin adayı)

Kemer: Yusuf Üras (Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin adayı)

Korkuteli: Ömer Niyazi İşlek (Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin adayı)

Finike: Nail Dülgeroğlu (Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin adayı)