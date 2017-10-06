"Erdoğan, 'Adnan Oktar'ın dosyasını istedi, 'kedicik'lerden hazzetmiyor"

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ''Adnan Oktar'ın dosyasını istediği" iddiasını aktardı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cevat Babun'un kendisini arayarak, "Onlarla alakalı dosyayı Cumhurbaşkanımıza verdim. Bunları düne kadar FETÖ yargısı koruyordu. Şimdi onlar yok ve gereği yapılır diye ümit ediyorum. Tayyip beyin onlardan hazzetmediğinin şahidiyim" dediğini ifade etti.

Sabahattin Önkibar'ın "Tayyip Erdoğan Adnan Hocanın dosyasını istemiş" başlığıyla (6 Ekim 2017) yayımlanan haberi şöle:

Dört evladı Adnan Hoca’nın müridi olan Semin Babuna aradı:

- “Sabahattin bey telefonunuzu gazetenizden aldım. Bugünkü “Kedicikler ve Erdoğan” başlıklı yazınıza teşekkür ederim.”

Bayan Babuna devam etti:

-“Kocam öldü..Tek bir çocuğum cenazesinde yoktu.. O adam (Adnan Oktar) çocuklarımızı bizden kopardı..”

Semin Hanım ara vermiyor:

- “O adam (Adnan Hoca) cocuklarımızın şahsiyetini ve mallarını elinden aldı.. Merter’deki dükkanları sattırıp parasına el koydu. Biz aile olarak inançlı insanlarız ama o adamın islamı, Kur’an ve Hazreti Muhammed’in gerçek Müslümanlığı değil, başka bir din..”

Sordum:

- “Kocanız merhum Cevat Babuna Tayyip Erdoğan’ı tanır mıydı?”

- “Evet, yakından tanırdı.”

- “Peki siz bu durumu Tayyip beye iletmeyi düşünmediniz mi?”

- “Tayyip beyle görüştük.”

- “Nasıl?”

- “Arandık ve Tayyip beyin bizimle görüşeceği söylendi... Ben de torunum Emre Ertüzün ile birlikte gidip görüştüm.”

- “Sonra?”

- “Onlarla alakalı dosyayı Cumhurbaşkanımıza verdim.. Bunları düne kadar FETÖ yargısı koruyordu. Şimdi onlar yok ve gereği yapılır diye ümit ediyorum. Tayyip beyin onlardan hazzetmediğinin şahidiyim.”

Telefonda bize aktarılanları yorum yapmaksızın aynen sunuyoruz.

Adnan Oktar ve Babuna ailesinin 4 çocuğu cevap verirse sütunumuz açıktır.

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Melih Gökçek bağlamında artık macun tüpten çıktı ve geri girmesi imkansızdır.

Bundan sonraki süreç onun nasıl gideceğidir.

Ancak...

Reklamdan sonra devam ediyor

Gökçek asla bir Kadir Topbaş değildir.

Hem hırsı hem imkanları pek fazladır.

Dahası, kindar ve intikamcıdır.

Buradan hareketle yaralı aslan konuma düşen Melih Gökçek siyasi rakipleri için çok daha büyük tehdit olacaktır.

İşte bu özelliği iyi bilindiğinden, onu indirecek olanlar.

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Peki bunu sen biliyorsun da Erdoğan bilmiyor mu Nagihan?

Ne yani ona vefasız, bu şu mu diyorsun?

Ey Saray ve AKP’liler işte Nagihan budur. Çıkarına oynar... Malum kocası Rasim Ozan Beyaz TV’de büyük maaşlar alıyor ya, onun için Melih’e arka çıkıyor...