-Erdoğan, adaylarla görüştü KAHİRE (A.A) - 14.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Mısır'a yaptığı resmi gezi kapsamında bu ülkenin cumhurbaşkanı adaylarını kabul etti. Kahire'deki Samiramis otelde yapılan kabulde ilk olarak Abdülmünim Ebul Futuh ile görüşen Başbakan Erdoğan ardından da El Karame partisinin lideri olan Hamdin Sabbahi ile bir araya geldi. İki cumhurbaşkanı adayıyla bir saatin üzerinde görüşen Başbakan Erdoğan daha sonra Kahire Valisi Abdulkafi Halife'yi kabul etti. Başbakan Erdoğan'ın şu sıralarda Türk-Mısır İş Konseyi Genel Kurulu'na katılması bekleniyor.