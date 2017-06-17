Erdoğan: Adalet arıyorsan yeri parlamentodur; yargı sizi de davet ederse şaşırmayın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde başlatılan 'Adalet Yürüyüşü'yle ilgili "Adalet arıyorsan yeri parlamentodur. Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın." yorumunda bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye kumpas yaptıkları ortada. Türkiye satın alma gücü bakımından dünyanın en büyük 13. ülkesidir. Aynı şekilde kişi başına düşen milli gelir bakımından bulunduğumuz 64. sıranın da gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum.

AB üye ülkeleri ile ülkemin bulunduğu konumun aynı olması mümkün değil. Öyle lafta kişi başına düşen milli gelir bu demekle olmaz. Gidip oraları gördüğünüzde fark ediyorsunuz. Yakında olmamız gereken sıralara geleceğiz. Onun için kayıt dışı ve yastık altı..

Bunların hepsini piyasaya sokmanın gayreti içinde olmalıyız.

Yaşadığımız onca badireye rağmen 14 yılda 3 kat büyüttüğümüz ülkemizi 3 kat daha büyütmek bizlerin elindedir. Bu başarıyı inşallah hep birlikte yakalayacağız. Kurulmaya çalışılan yeni düzende bir sorun bitmeden diğeri ile karşılaşıyor onunla mücadele ederken bir başkasının kapımıza dayandığını görüyoruz.

Katar meselesi son örneğidir. Katar'a yönelik ithamların doğru olmadığını açıkça söyledik Körfezdeki kardeşlerimizin daha güçlü bir dayanışma içinde olması gerektiğini söyledik. Katar'ın yanında olamamız diğer dostlarımızla aramızın kötü olmasını gerektirmez. Suudi Arabistan ve ülkemize yatırım yapan diğer ülkelerin vatandaşları müsterih olsun. Temennimiz bu meselenin bayrama kadar çözülmesidir. Türkiye körfezdeki bütün kardeşlerimizin ikinci evi olmayı sürdürecektir. Gönlümüzde kapımızda açıktır.

"Buna tatlı geçiş denir"

Hükümetimiz ekonomiyi destekleyen çok önemli tedbirler aldı, almaya devam edecek. Yatırımlar için açıklanan tedbirler, faizler konusunda sayın Başkan ile aynı şeyi düşünüyorum, bu konuda müdahalemizi sürdüreceğiz. Biz öyle bir müdahale yaparız ki buna tatlı bir geçiş denir, o tatlı geçişle de biz yatırımcıların önünü açmış oluruz. Yüksek faizlerle yatırımcıyı köşeye sıkıştırırsak, üretim de istihdam da durur. Biz netice almaya kararlıyız, bu işi başaracağız.

"Adalet arıyorsan yeri Parlamento'dur"

(Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'nü kastederek) Elinde adalet pankartıyla dolaşmak adalet gelmez. Halkı sokaklara çağırmak kimsenin yararına değildir. Yollar yürümekle aşınmaz. Eğer bu yolla hukuk elde edeceklerini sanıyorlarsa bu da mümkün değildir. Adaleti aramanın yeri parlamentodur. Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın.