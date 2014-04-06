Erdoğan, Acun Ilıcalı ve Rıdvan Dilmen ile görüştü

Başbakan Tayyip Erdoğan, yapımcı Acun Ilıcalı ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen ile görüştü.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sütlüce'deki AK Parti İl Binasında saat 16.30'da başlayan seçimi kazanan ve kaybeden 39 ilçenin adaylarıyla yaklaşık iki buçuk saatlik bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve saat 19.00 sıralarında sona eren toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da hazır bulundu. Toplantının içeriğine dair bilgi verilmedi.

Toplantının ardından ilginç bir de mini zirve yapıldı. Başbakan Erdoğan, toplantının sona ermesinin ardından yaklaşık 1 saat yapımcı Acun Ilıcalı ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'le de görüştü.

Acun Ilıcalı ile Rıdvan Dilmen, basına kapalı görüşmenin ardından il başkanlığından ayrıldı. Başbakan da daha sonra Kısıkılı'daki konutuna geçti.