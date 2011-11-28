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Erdoğan: Açın o havaalanını oraya ineceğim

Van depreminde havaalanı, kontrol kulesi de ciddi bir biçimde hasara uğrayınca uçuşlara kapatıldı. Hemen Van’a uçmak isteyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın , “Sorunu &cc

28 Kasım 2011 02:00


T24 - Van depreminde havaalanı, kontrol kulesi de ciddi bir biçimde hasara uğrayınca uçuşlara kapatıldı. Hemen Van’a uçmak isteyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Sorunu çözün, oraya ineceğim” diye talimat verince havaalanı tekrar açıldı





Erdoğan’ın “Sorunu çözün, ben o havaalanına ineceğim” talimatı ile Van’da 23 Ekim’deki depremde hasar gören Ferit Melen Havaalanı’nın 3 saat içinde uçuşa açık hale getirildiği öğrenildi. Van’da 23 Ekim’de saat 13.41’de meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremde, Ferit Melen Havaalanı da hasar gördü. Terminal binası inşaat halinde olan havaalanının kontrol kulesi, ciddi bir biçimde hasara uğradı. Bunun üzerine depremin ardından havaalanı uçuşa kapatıldı. Van’a havadan ulaşım için Erzurum ve Muş havaalanlarının kullanılması yönünde planlamalar yapıldı.


Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Van hava sahasındaki hava trafiğinin kontrolünde, uçuş emniyeti ve akışının temini amacıyla, seyrüsefer yardımcı sistemleri VOR, DME, NDB istasyonları, Kontrol Kulesi ve Başkale Güzeldere’de konumlanmış olan hava/yer ve yer/yer haberleşmesinde kullanılan telsizler ile hizmet veriliyor. Havaalanı apronunun uçak kapasitesi ise 6. 1943 yılında hizmete açılan havaalanındaki yenileme çalışmaları depremden önce başlatılmıştı.



‘Sorunu çözün'


İstanbul’da depremi öğrenen Erdoğan, süratle Van’a gitmek istedi. Ancak, Erdoğan’a, “Havaalanı depremde hasar gördü. Kule hasarlı, kullanılamıyor. Onarım zaman alır” bilgisi verildi. Erdoğan, bunun üzerine Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yetkililerine, “Ben bugün o havalimanına ineceğim. Bürokrasiye takılmayın. Acil kriz yönetimi uygulayın. Sorunu çözün. Van’a geliyorum ve o alana ineceğim” diye talimat verdi.


Erdoğan’ın talimatı üzerine kuledeki kontrol sistemleri geçici olarak bir araca yerleştirildi, teknik çalışmalar yapıldı. Havalimanı depremden üç saat sonra uçuşa hazır hale getirildi. Erdoğan, DAP uçağı ile İstanbul’dan Van’a hareket etti. Erdoğan, saat 19.30 sıralarında Van’a indi. Van havaalanındaki hava trafiğinin kontrolü bir süre yerden yapıldıktan sonra geçici çelik kule kuruldu.


Havaalanı müdürlüğüne de Ankara’da görevli olan Yücel Karadavut getirildi. DHMİ’nin Erdoğan’ın talimatından sonra uyguladığı kriz yönetimiyle, havaalanı kapasitesinin üç kat üstünde hizmet verir hale geldi.



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