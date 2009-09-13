Erdoğan açılımı savundu, muhalefeti eleştirdi!

Sakarya Meydan Muharebeleri'nin 88. Yıl dönümünde konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Huzur, sükunet var da operasyon mu yapılıyor? Hayır. Durup dururken bunlar olamaz. Oluyorsa zaten suç işlemiş olurlar. Herkes şunu çok iyi bilmeli, devletin görevi başkaldıran, insanına silah çeken illegal örgütlere karşı gereken mücadeleyi vermektir" dedi.

Huzur tehdit altında

Bazıları çıkıyor diyor ki, ‘Operasyonlar dursun.’ Operasyon terörün olmadığı, asayişin berkemal olduğu yerde yapılmaz ki. Operasyon, huzur tehdit altındaysa, huzuru tehdit edenlere karşı yapılır. Güvenlik güçlerinin görevi de budur. Bunu yanlış tanımlamaya kimsenin hakkı yoktur. Huzur, sükunet var da operasyon mu yapılıyor? Hayır. Durup dururken bunlar olamaz. Oluyorsa zaten suç işlemiş olurlar. Herkes şunu çok iyi bilmeli, devletin görevi başkaldıran, insanına silah çeken illegal örgütlere karşı gereken mücadeleyi vermektir.

Şehitlerimizi istismar etmeyin

Terörden beslenenler var. İllegal terör örgütleri de bundan besleniyor. Maalesef şehitlerimiz üzerinden siyaset yapanlar da bundan besleniyor. Kimse şehitlerimizi istismar etmesin. Bakınız terörle mücadele konusunda attığımız adımlar var. Bunun yanında milli birliğimize yönelik attığımız adımlar var. Dağda o mücadeleyi verirken şehit olan ayyıldızlı bayrağa sarılmış tabutlar geldikçe birilerinin sevinmesini mi istiyoruz? Yoksa bu işi durdurarak artık hamdolsun demeyi mi bekliyoruz? Eğer aramızda barış, birlik, dayanışma olsun istiyorsak illegal örgütleri yalnız başına

bırakmamız lazım. Milletimizi onlardan koparmamız lazım.





Feryatları rant yüzünden

Onun için biz kardeşlik, milli birlik, demokratik açılım dediğimiz zaman rahatsız oluyorlar. Çünkü ayaklarının altından istismar zeminlerinin kayıp gittiğini görüyorlar. Kanlı terör piyasasında rantları azalacağı için feryat ediyorlar. Terörün doğurduğu olumsuzluğun devamını arzulamak, bunun üzerine siyaset yapmak nasıl bir insafsızlık, nasıl bir pervasızlıktır? Kan akmaya devam etsin, annelerin gözyaşı dinmesin istiyorlar. Ama biz de diyoruz ki bu kan artık dursun. İşte onun için mücadeleye devam edeceğiz. Bu süreci tahrik ve sabote etmek isteyenler olacak. Ama biz sabırla, soğukkanlılıkla, bu süreci inşallah tamamlayacağız. Biz, oy hesabı yapmıyoruz. Bu bir devlet ve millet meselesi. Her kesimin bu duyarlılıkla hareket etmesini istiyoruz. Meseleyi kaşıyanların sorunu derinleştireceğini çok iyi biliyor.

Millet tasvip etmiyor

Şimdi biz atıyoruz bu adımı, rahatsız oluyorsunuz ve biz o statükocu yaklaşımlardan başka bir şey ortaya koymadığınızı görüyoruz. Sadece ‘hayır’ diyorsunuz. Bu ülkenin birliğine beraberliğine katkınız varsa buyurun diyoruz. Efendim biz dağa çıkacağız’ buyur çık dağa, kimse engellemiyor. Böyle bir çözüm var mı ya? Ne terör örgütü ne de onun uzantıları benim Kürt kökenli vatandaşlarımın temsilcisi olamaz. Hiçbir zaman da olmamıştır. Etnik yapı sonradan inşa edilmiş bir yapı değildir. Her doğan o etnik yapıyla doğar. Sonradan sipariş edilerek insanlar Türk veya Kürt olmuyor. Yaradan öyle yaratıyor. Kürt’ün Türk’e, Türk’ün Kürt’e saygısı olacak.