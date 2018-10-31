Erdoğan açıkladı: Milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin adı; Siper

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Erdoğan, sistemin adının 'Siper' olduğunu açıkladı.

Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinin her alanında söz sahibi olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

"Türkiye'yi bu alanda farklı bir lige çıkaracak bir projenin ilk adımını bugün atıyoruz" diyen Erdoğan, "Milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sistemi oluşturulmasına yönelik çalışmalar TÜBİTAK, SAGE, ASELSAN ve ROKETSAN tarafından başlatıldı. İlk teslimatların 2021 yılı sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Tarihi önemdeki bu projenin ismini ilan ediyoruz: SİPER adıyla başlattığımız milli uzun menzilli hava füze savunma sisteminin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Sığınak imha edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karaman'a yaptığı canlı bağlantıda, HABRAS test alanında 1 metre duvar kalınlığı olan sığınak delinerek imha edildi. İlk kez yapılan test 7 saniye sürdü ve başarıyla gerçekleştirildi.

Işın Projesi'nin testi gerçekleştirildi

Ardından Pulat mühimmatının atış testi yapıldı ve 1 dakika süren test başarıyla sonuçlandırıldı. Daha sonra TÜBİTAK Bilgem kapsamındaki Işın Projesi'nin testi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emriyle Kırıkkale'de yüksek güçlü lazer saha test alanında yapılan test başarıyla sonuçlandırıldı ve 20 kilovatlık milli lazer silah ile 1.5 kilometre mesafedeki 3mm kalınlığında çelik hedefi imha edildi.