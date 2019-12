-Erdoğan ''Açık yönetim ortaklığı'' açılış töreninde NEW YORK (A.A) - 20.09.2011 - 66. Dönem BM Genel Kurulu üst düzey toplantılarına katılmak üzere New York'ta bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ve Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousef'in eşbaşkanlığında ''Açık Yönetim Ortaklığı'' adıyla kurulan yeni uluslararası platformun resmi açılış törenine katıldı. New York'un ünlü Waldorf Astoria Otelinde düzenlenen açılış töreninde 46 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ve üst düzey yetkilileri yer aldı. Törende ''Açık Yönetim Ortaklığı Bildirisi'' de kabul edilmiş oldu. Törenin başında ''şeffaflık, hesap verebilirlik ve açık yönetimle ilgili'' kısa bir sinevizyon sunumu yapıldı. ABD Başkanı Barack Obama törenin açılışında yaptığı konuşmada, Brezilya başta olmak üzere 46 ülkenin bugün kendilerine katılmasından dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, aralarında sivil toplum örgütlerinin de bulunmasından da ayrıca memnuniyet duyduğunu ifade etti. ''Bugün Meksika'dan Türkiye'ye, Liberya'ya kadar pek çok ülke vatandaşlarına bilgi edinme hakkını tanıyan kanunlar kabul etti. Şili'den Kenya'ya, Filipinler'e kadar pek çok ülkede sivil toplum kuruluşları vatandaşlarına yolsuzluğu bildirmek için yeni araçları sunuyorlar'' diye konuşan Obama, ABD'nin de hükümeti vatandaşlarına daha açık hale getirebilmek için çalıştıklarını söyledi. Obama bu kapsamda ABD'nin hükümetle ilgili bilgileri daha fazla açıkladığını, vatandaşların demokratik katılımları için yeni yollar geliştirdiklerini, tüm dünyada da serbest ve açık internet dahil bilgiye ulaşma özgürlüğünü desteklediklerini bildirdi. Obama bugün ''Açık Yönetim Bildirisini'' kabul edeceklerini belirterek ''Her düzeyde daha şeffaf olmaya, daha çok vatandaşımızı karar verme mekanizmasına katmaya, teknolojiye erişimi artırmaya söz veriyoruz, çünkü bilgiye ulaşma evrensel bir haktır'' dedi. Obama, ABD'nin Açık Yönetim Ortaklığı girişimi faaliyetlerinin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton başkanlığında sürdürüleceğini de açıkladı. Obama, hükümetlerin ''insani kurumlar'' olduğunu ve hata da yapabileceklerini belirterek en önemli olanın devletlerin vatandaşlarına hizmet etmek olduğunu söyledi. Obama kurucu 8 ülke dışındaki 38 ülkenin gelecek sene Brezilya'daki toplantıda kendilerine katılacaklarını söyledi. Toplantıda Açık Yönetim Ortaklığının yürütücü komitesinde yer alan diğer 7 ülke olan Brezilya, Endonezya, Meksika, Norveç, Filipinler, Güney Afrika, İngiltere liderleri ve üst düzey yetkilileri de konuşma yaptı. Başbakan Erdoğan ve ABD Başkanı Obama törenin sonunda ayaküstü el sıkıştılar ve sohbet ettiler. İki liderin bugün yine Waldorf Astoria otelinde ikili görüşme yapmaları bekleniyor. -Açık yönetim ortaklığı bildirisi- Açık Yönetim Ortaklığı girişimine üye olan devletler ''şeffaflığın teşvik edilmesi, vatandaşların güçlendirilmesi, yolsuzlukla mücadele, yönetimi güçlendirmek için yeni teknolojilere ulaşılmasını'' hedefliyorlar. Açık Yönetim Bildirisinde de ülkeler BM İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Yolsuzluğa Karşı BM Sözleşmesi ile iyi yönetişim ve insan haklarıyla ilgili tüm uluslararası sözleşmelere sadık olduklarını belirterek hükümetlerin daha şeffaf, hesap verebilir, etkin olmasına, yolsuzlukla mücadeleye ve açık yönetim ilkelerine bağlı olduklarını bildiriyorlar. Bu kapsamda Bildiride, ülkeler ''hükümet faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşımını artırmaya, sivil toplumu desteklemeye, yolsuzluğa karşı politikalar izlemeye, yönetimde açıklık ve hesap verilebilirlik için yüksek standartlar uygulamaya'' bağlı kalacaklarını kaydediyorlar. Törenin başında resmi açılışa katılan ülkelerin liderleri toplu aile fotoğrafı çektirdi. Törene Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da katıldı.