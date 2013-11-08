Polonya’da temaslarda bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Varşova'da Türkiye AB ilişkileri konulu konferansta bir konuşma yaptı. Erdoğan, "AB'ye üye olanlarda ne varsa, hepsi bizde de var" dedi. Toplantıda Erdoğan'a Bülent Arınç'ın açıklamalarına ilişkin bir soru yöneltilmedi.

Türkiye - Polonya ilişkilerini değerlendiren Erdoğan Polonya’nın AB konusunda Türkiye’ye verdiği destekten bahsetti. Erdoğan, “NATO sürecinde biz Polonya’yı destekledik şimdi de Polonya bizi AB konusunda destekliyor” dedi. İstanbul’da Polonezköy adında bir yer olduğunu anlatan Erdoğan, “Belki de yarın İstanbul Polonezköy’e bir sürpriz ziyaret yapacağım. Oradaki vatandaşlarımızla görüşeceğim” diye konuştu. Erdoğan konuşmasında, AB ile ortak bir geleceğe baktıklarını evrensel değerleri savunduklarını ifade etti.

Hiçbir AB üyesi ülkenin 50 yıl bekletilmediğini belirten Erdoğan, “Türk halkının Müslüman olması AB’ye üyelik için engel değildir” şeklinde konuştu. “AB’nin Müslüman olduğu için bir ülkeyi dışarıda bırakması kendi ilkelerine terstir” diyen Erdoğan, AB’nin böyle bir ayrımcılık yapmadığına inandıklarını söyledi. "Verilen sözlerin tutulmamış olması Türk halkını AB’ye soğuttu" diyen Erdoğan, Türkiye’nin tüm olumsuzluklara rağmen AB’ye tam üyelik sürecinde kararlılığını muhafaza ettiğini vurguladı.

Soru cevap bölümünde Rusya Ukrayna ve Türkiye ilişkileri ile ilgili bir soru üzerine Erdoğan, Türkiye Rusya ilişkilerinin stratejik boyutta olumlu bir şekilde seyrettiğini belirtti. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlikle ilgili de Erdoğan iki ülkenin eskisi gibi barış içinde olması gerektiğini söyledi. Polonya’nın AB üyesi olduktan sonra ciddi bir sıçrama yaptığını ifade eden Erdoğan, daha önceki ziyaretlerine göre Varşova’nın daha da geliştiğini vurguladı.

'Suriye konusunda BM'nin 5 daimi üyesinin vebali vardır'

Birleşmiş Milletlerin Suriye konusundaki tavrını eleştiren Erdoğan, “150 bin insan öldürüldü. BM hala karar alamadı. Oturmuşlar şunu konuşuyor. Kimyasal silah Suriye’de var mı yok mu. Konvansiyonel silahla öldürülenleri göz ardı ediyorlar. Gündeme getirmiyorlar. Tarih önünde bu 5 üyenin büyük vebali vardır. Suriye’de insanlar ölmüş hayvanların leşlerini yeme durumuna geldi” şeklinde konuştu. Konuşmasının sonunda Erdoğan’a Türkiye ve Polonya arasındaki ilişkilerin her zaman tatlı olmasını dileğiyle, Polonya balı hediye edildi.