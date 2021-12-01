Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.