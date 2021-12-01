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Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile telefonda görüştü

01 Aralık 2021 19:57

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
 
 
 
 
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