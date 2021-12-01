Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile telefonda görüştü

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div id="divBaslik_51127816" class="iliskiBaslik ltr">Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip <strong>Erdoğan,</strong> Abu Dabi Veliaht Prensi <strong>Bin Zayid</strong> ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.</div>\n<div id="divSpot_51127816" class="spotCss ltr"> </div>\n<div class="clearfix"> </div>\n<div id="yayinHakDiv_51127816" class="news_extra_meta_informations"> </div>\n<div id="icerikDiv_51127816" class="iliskiIcerik ltr"> </div>\n</body>\n</html>