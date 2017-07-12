Erdoğan: AB'nin, Türkiye'yi kabul etmeyeceğini söylemesi rahatlatıcı olur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuştu. HARDtalk programında Zenab Badawi'nin soruları yanıtlayan Erdoğan, "Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durabileceğini" ifade etti. Erdoğan eğer AB Türkiye'yi üyeliğe kabul etmeyeceğini söylerse Türkiye bunu 'rahatlatıcı' bulacak' dedi.

Erdoğan tutuklu gazetecilere ilişkin soruya karşılık tutuklu olan 150 basın mensubunun sadece ikisinin sarı basın kartı olduğunu belirtti, "Lütfen dünyayı bu yalanlarla kandırmayalım" dedi.

AB zamanımızı boşa harcıyor diyen Erdoğan "Biz sözlerimizde sadık olduk. Eğer AB açık bir şekilde Türkiye'yi kabul edemeyeceğiz diyorsa bu bizim için rahatlatıcı olacaktır. B ve C planlarımızı başlatırız" ifadelerini kullandı.

Başbakanlığının ilk döneminde Türkiye’nin Avrupa Birliği liderler zirvelerinde sessiz devrim gerçekleştirmiş bir ülke olarak tanımlandığını söyleyen Erdoğan, “Şimdi aynı AB yalnızca bizi liderler zirvesine davet etmemekle kalmıyor, zamanımızı da boşa harcıyor. Şimdi durum bu” dedi.

Erdoğan, Türklerin çoğunluğunun ‘AB’ye girmek istemediğini’, AB’nin Türkiye’ye karşı tavrının samimiyetsiz olduğunu düşündüğünü savundu.

Tamamı 14 Temmuz’da BBC World News’de yayınlanacak söyleşide Erdoğan, “Tüm bunlara rağmen, biz kısa bir süre daha AB ile samimi olmaya devam edeceğiz. Bunun bize ne getireceğini göreceğiz” dedi.

Badawi’nin Türkiye’de gazetecilik ve gazetecilerin durumuyla ilgili hatırlatması söyleşide gerilim yarattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siz şu anda benden daha çok konuşuyorsunuz, yani benden daha çok özgürlüğünüz var. Şu anda bana özgürlük hakkını vermiyorsunuz. Benimle mülakat yapıyorsunuz, fakat bana konuşma fırsatı vermiyorsunuz” dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Burada kimse gazetecilikten dolayı hapiste değil. Bunu kabul etmek zorundayız. Muhalif gazeteciler benim hakkımda birçok aşağılayıcı makale yazıyor. Hatta geçenlerde yürüyüşte de yaptılar. O aşağılayıcı makaleler orada duruyor.”

Cezaevinde bulunan bu insanların gazeteci olmadığını öne süren Erdoğan, “Bazıları terör örgütleriyle işbirliği yaptı, bazıları ateşli silah bulundurmaktan hapse atıldı, bazıları ATM’leri tahrip ettiği ve soyduğu için hapse atıldı” dedi.

Erdoğan sözlerine şu cümleleri de ekledi. “Gazetecilik kartları var, bunlar resmi kart değil. O kartlarla gazeteci olduklarını iddia ediyorlar. Rakam sizin söylediğiniz gibi 170 değil. Bunlar yalan. Bunu tekrar tekrar söyledik. Şu anda gerçek manada gazeteci sıfatıyla içeride sadece iki kişi var. Bunun dışında bu mesele hakkında söylenen her şey yalandır. Lütfen bu yalanlarla dünyayı kandırmayalım.”