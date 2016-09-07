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BBC Türkçe

Erdoğan: ABD'yle Rakka operasyonu yapabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile birlikte IŞİD'i Suriye'nin Rakka kentinden sürmek için bir operasyon yapılabileceğini söyledi. Erdoğan "Obama Rakka konusunda birlikte bir şeyler yapmak istiyor. Bizim açımızdan bir sıkıntı yok" dedi. ABD'den he

07 Eylül 2016 20:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile birlikte IŞİD'i Suriye'nin Rakka kentinden sürmek için bir operasyon yapılabileceğini söyledi.

Erdoğan Çin'deki G-20 zirvesinden dönerken uçakta gazetecilere konuşurken "Obama, özellikle Rakka konusunda beraber bir şeyler yapmak istiyor. Bizim açımızdan bir sıkıntı olmayacağını belirttik. "Askerlerimiz bir araya gelsinler, görüşsünler, ne gerekiyorsa bu yapılır dedik " açıklamasını yaptı.

Türkiye geçen ay Suriye'de hem IŞİD hem de YPG'yi hedef alan bir operasyona başlamıştı.

Erdoğan'ın Rakka'yla ilgili sözleri Türk medyasında yer alırken, ABD'den henüz bir açıklama gelmedi.

Türkiye Suriye'deki geniş kapsamlı operasyonuyla, kendisini ülkedeki askeri oyunculardan biri haline getirdi.

Ancak Ankara'nın kısmen Washington'ın desteklediği Kürt güçlerine karşı giriştiği hamle, Erdoğan yönetimine karşı darbe girişimiyle gerilen ABD-Türkiye ilişkilerinde daha da büyük bir gerilime yol açtı.

Şu anda her iki tarafta da ilişkileri geliştirme arzusu var ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın IŞİD'i Rakka'dan sürkmek için girişilecek daha büyük bir çatışmada Türkiye'nin rol oynamasına ABD'nin razı olduğu açıklaması açıkça bunun bir parçası. Bu, Türkiye'nin Suriye'ye devam eden stratejik ilgisinin Washington tarafından kabul edilmesi olur.

Türkiye'nin rolünün ne olabileceği konusunda herhangi bir ayrıntı yok ama Rakka'ya saldırı düzenlenirse, kaçan IŞİD güçlerinin Türkiye sınırına yaklaşmaması için kentin kuzeyinin güvenlik altına alınması gerekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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