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BBC Türkçe

Erdoğan: ABD'nin politikaları nedeniyle hayal kırıklığına uğradım

Amerikan TV kanalı CBS'e konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye politikaları ve Gülen'in iadesiyle ilgili tavrı nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Erdoğan, NATO ve ABD ile ilişkileri gözden geçirmenin söz konusu olmadığını da belirtti.

21 Kasım 2016 12:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD yönetiminin Suriye politikaları ve Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili tavrı nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Erdoğan, Amerikan TV kanalı CBS'teki '60 dakika' programında, gazeteci Steve Kroft'un Ortadoğu'daki gelişmeler, Gülen'in iadesi ve Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin soruları yanıtladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, "ABD'nin politikaları nedeniyle kızgın göründüğünün" ifade edilmesi üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu anda açık net söyleyeyim çünkü açık sözlüyümdür, 'hayal kırıklığına uğramadım' dersem doğru olmaz, hayal kırıklığına uğradım".

Darbe girişimi sırasında Erdoğan'ın ailesi ile tatilde olduğu belirtilen programda, Kroft'un "Kendiniz ve aileniz için korktunuz mu?" sorusuna Erdoğan, "Steve, bizim inancımızda bir şey var, biz teslimiyet içerisindeyiz, biz ölüme inanmış insanlarız fakat böyle bir olayda eğer siz liderseniz, her şeyden önce halkınıza ölümsüzlüğün mesajını vermeniz lazım çünkü şuna inanıyordum, lider bir taşın arkasına saklanırsa, millet dağın arkasına saklanır" yanıtını verdi.

"ABD'nin darbe girişimi ile ilişkisi olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Biz şu yaptı, bu yaptı, böyle bir şey diyemeyiz ama millet bunun değerlendirmesini böyle yapıyor. Bu adam sizde niye duruyor? Sen bunu orada sakladığın sürece kusura bakma Türkiye'nin ve Türk milletinin bakışı daha başka olmayacaktır" dedi.

Kroft'un "Cevabınızdan bu algının değişmesi için hiçbir şey yapmadığınızı anlıyorum" demesi üzerine Erdoğan, "Halkımı aldatamam ki, halkımı bu noktada kandıramam ki. Ben dertliyim, Amerika dertli değil, benim 241 şehidim var" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda Türkiye ile ABD arasındaki, Suriye'deki YPG'ye (Halk Savunma Güçleti) yardımla ilgili gerilime değinerek, "DEAŞ ile savaşıyor diye başka bir terör örgütünü savunamazsınız. Terör örgütleri arasında 'iyi-kötü' diye ayrım yapamazsınız ancak bu konuda ABD ile anlaşamadık" ifadelerini kullandı.

Kroft'un "Acaba siz NATO ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan ittifakınızı ve ilişkinizi yeniden gözden geçiriyor musunuz şu anda?" sorusuna cevaben Erdoğan, "Şu anda böyle bir durum söz konusu değil" dedi ve ekledi:

"Tabii NATO'nun yaklaşım tarzı nedir, ne değildir, bu konuda da bize gelen olumsuz bir şey yok. Şu anda biz ilişkilerimizi NATO'nun kuruluş sözleşmwsindeki maddeler neyse bu istikamette yürütüyoruz ve NATO da aynı istikamette bunları yürütüyor."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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