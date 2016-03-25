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Erdoğan, ABD'nin ilk Türk-İslam merkezini açacak

Merkezin açılışı 2 Nisan'da yapılacak

25 Mart 2016 17:17

ABD'nin ilk Türk-İslam kuruluşu olacak ‘Amerika Diyanet Merkezi', Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2 Nisan'da açılacak.

Sputnik’in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının işbirliğiyle yapılan Amerika Diyanet Merkezi, ülkedeki Müslümanları aynı çatı altında buluşturacak ilk Türk-İslam merkezi olma özelliğini taşıyor.

Merkez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Mart-2 Nisan tarihleri arasında ABD'ye gerçekleştireceği ziyarette açılışı yapılarak hizmete sunulacak.

Amerika Diyanet Merkezi'nde "İslam dininin temel kaynaklarına dayalı doğru ve güncel bilgiyle toplumun din konusunda aydınlatılması, inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili topluma rehberlik edilmesi, adalet, barış, müsamaha ve karşılıklı anlayış temelinde ilişkiler geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmesi" amaçlanıyor.

Cami merkezli bir kompleks olan Amerika Diyanet Merkezi'nde, kültür merkezi, cemiyet binası, konuk evi ve geleneksek Türk evleri bulunuyor.

Yapının en merkezi binası cami, 16. yüzyıl dönemi Osmanlı mimarisine uygun inşa edildi. ABD'deki iki minareli tek cami olan ibadethanede, avlu da dahil aynı anda 3 bin kişi ibadet edebilecek. Cami, bin 879 metrekare alan üzerine inşa edilirken, ibadethanenin altında 300 metrekare genişliğinde İslam Eserleri Müzesi yer alıyor.

Külliye içinde Selçuklu mimarisine uygun inşa edilen kültür merkezinde ise kütüphane, konferans ve sergi salonu, toplantı salonu ile resepsiyon alanı bulunuyor. Kültür merkezi içindeki İslam Araştırmaları Merkezinde ise Türkiye'den ABD'ye lisans ve lisansüstü eğitim için gidecek öğrencilere danışmanlık hizmeti sunulacak.

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