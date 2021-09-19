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Erdoğan, ABD'ye gitti

19 Eylül 2021 23:56

 76. Genel Kuruluna katılmak üzere Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD’nin New York kentine geldi.

Erdoğan’ı taşıyan uçak ABD’nin New York kentindeki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’na indi.

ABD ziyareti kapsamında ilk olarak Turkish American National Steering Commitee’de (TASC) düzenlenen programda konuşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde New York’taki Türkevi'nin açılışını yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü ise Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kuruluna katılarak dünyaya hitap edecek. Erdoğan ayrıca, ABD ziyareti kapsamında çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirecek.

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