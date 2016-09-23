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BBC Türkçe

Erdoğan: ABD uçakları Kobani'ye iki uçak silah indirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin YPG'ye verilmek üzere Kobani'ye iki gün önce silah dolu iki uçak silah indirdiğini söyledi ve ABD'ye eleştirdi. ABD'li yetkililer ise Suriyeli Kürtler ile birlikte çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

23 Eylül 2016 11:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin PYD ve YPG'ye verilmek üzere Kobani'ye iki gün önce silah dolu iki uçak silah indirdiğini söyledi ve ABD'ye eleştirdi.

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter ise YPG'nin parçası olduğu SDG (Suriye Demokratik Güçleri) ile birlikte çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Erdoğan, Türken Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada ABD ile PYD, YPG'ye yaklaşım konusunda anlaşamadıklarını belirtti.

Erdoğan şunları söyledi:

"Diyorlar ki 'PYD ve YPG, DAEŞ'e karşı savaşıyor.' PYD ve YPG, DAEŞ'e karşı savaşıyor da El Nusra savaşmıyor mu? Ama sen El Nusra'yı terör örgütü olarak ilan ediyorsun, o zaman PYD ve YPG'yi, Türkiye'nin bir terör örgütü dediği bu örgütü niye terör örgütü olarak kabul etmiyorsun?

"Daha üç gün önce iki uçak dolusu silah, PYD ile YPG'ye indirildi. Nereye? Kobani'ye. Daha önce de yine Kobani boşaldığı zaman oradaki PYD ve YPG'li teröristlere üç uçak indirildi ve bunların yarısı DAEŞ'e gitti, silahların yarısı da PYD ve YPG'de kaldı. Sayın Başkan ile bunları konuştuk ama dinletemedik. Şimdi ne yazık ki yine aynı oyun oynanıyor."

ABD Savunma Bakanı Carter, Senato'nun Silahlı Hizmetler Komitesi'nde kendisine yöneltilen Suriyeli Kürtlere silah desteğiyle ilgili soruya doğrudan bir cevap vermedi ve "Onların Rakka'ya doğru hareket etmesine yardımcı olacak ne gerekiyorsa desteklerim" dedi.

SDG ile çalışmayı sürdüreceklerini belirten Carter, diğer yandan da iyi bir müttefikleri olan Türkiye ile de çok güçlü bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

ABD Genelkurmay Başkanı Joe Dunford ise 'SDG ile birlikte şu anda tam olarak ne yapacakları üzerine düşündüklerini' söyledi.

Dunford SDG için "Onlar bizim sahadaki en etkili müttefikimiz" dedi.

Dunford, "Türk müttefiklerimiz ile doğru bir yaklaşım bulmak için çok yakın olarak çalışıyoruz. (…) ve Türklerin, Kürtlerin uzun vadeli siyasi beklentileriyle ilgili kaygılarını hafifletmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 30 bin savaşçısı olan SGD'nin ana gücünü YPG oluşturuyor.

Bununla birlikte SGD bünyesinde Suriyeli Arap gruplar da bulunuyor.

ABD, Suriye'de olası Rakka operasyonunda SDG'nin de yer almasını savunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise daha önceki açıklamalarında, YPG'nin yer alacağı Musul ve Rakka'ya yönelik operasyolarnda Türkiye'nin yer almayacağını söylemişti.

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