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Erdoğan: ABD predatörlerinin aldığı görüntüler konusunda bilgimiz yok

Başbakan Tayyip Erdoğan, Pakistan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı

20 Mayıs 2012 19:51

Uludere'de istihbaratın ABD'den geldiği iddialarını değerlendiren Başbakan Erdoğan, "ABD'nin predatörlerinin 31 dakikalık bir süreci vardır. Bu da bizim sınırlarımız içinde değil, tamamıyla Irak tarafındadır. Aldığı görüntüler nedir, ne değildir doğrusu onu ben de zaten bilmiyorum" diye konuştu.

Bir gazetecinin, ''Uludere meselesiyle ilgili iddialara yanıtınız ne olacak? Net bir yanıt vermediniz?'' sorusu üzerine, ''Bizi iyi izlemiyorsunuz ya da iyi takip etmiyorsunuz'' dedi.
 
Konuyla ilgili başından itibaren açıklamalar yaptıklarını, Başbakan yardımcısının, eşi Emine Erdoğan'ın bölgeye gittiğini anlatan Erdoğan, ''Bu işin istismarının peşinde değiliz. Adli ve idari süreci başlamıştır, atılması gereken adımlar atılmıştır. Ama bunun hala istismarını yapma gayreti içerisinde olanlarla da bir yarışın içerisine girme gibi bir derdimiz yoktur'' dedi.
 
Olayla ilgili talimat verme konusunda mevcut sistem nasıl çalışıyorsa öyle çalıştığını söyleyen Erdoğan, güvenlik güçlerine verilen iznin, güvenlik güçleri tarafından kendi mücadele ve tasarruf alanlarında kullanıldığını anlattı. Erdoğan, şöyle devam etti:
 
''Bu da en doğal, en tabii bir haldir. Nitekim orası da bir terör bölgesidir ve olay bir terör bölgesinde cereyan etmiştir. Bunu farklı yerlere çekmek isteyenler varsın çeksinler ve maalesef bu neticede arzu etmediğimiz, arzu edilmeyen bir şekilde cereyan etmiştir. Görüntülerle ilgili söylenenler 'Yok Amerika böyle dedi, yok Amerika şöyle bir açıklama yaptı'.. bunların hepsi uydurma haberlerdir. Bir defa Amerika'nın kendi predatörleri ile ilgili görüntülerden hareketle değil, bizim gözcülerimizden hareketle burada böyle bir uygulama yapılmıştır. Bu gözcülerdeki görüntüler neticesinde de bu adım atılmıştır ve bu bütün görüntülerin hepsi verilmesi gereken yerlere de verilmiştir. ABD'nin predatörlerinin 31 dakikalık bir süreci vardır. Bu da bizim sınırlarımız içinde değil, tamamıyla Irak tarafındadır. Aldığı görüntüler nedir, ne değildir doğrusu onu ben de zaten bilmiyorum. Bu konuyla ilgili verilen bu haberlerin özellikle Wall Street Journal'da yayınlananların ise şu anda ABD'de yaklaşan seçimlerle ilgili olduğunu da geçen gün açıkladım. Bunlar mevcut yönetime karşı bu gazetenin atmış olduğu bir uydurma haberdir. Hilafı hakikattir. Bunu da bilmenizi özellikle istiyorum.''
 

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