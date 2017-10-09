Erdoğan, ABD ile vize krizinden sonra ilk kez konuştu: Biz bir kabile devleti değiliz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Türkiye'den yapılacak vize başvurularını süresiz olarak durdurma kararına ilişkin ilk kez konuştu. İsim vermeden ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tutuklanmasına atıfta bulunan Erdoğan "Biz bir kabile devleti değiliz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye ile ABD arasında karşılıklı olarak vize başvurularının iptal edilmesine uzanan krize ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kara her şeyden önce üzüntü verici. Ankara’da Büyükelçiliğin böyle bir karar alarak uygulamaya sokması üzüntü verici. Dışişleri Bakanlığımız yetkilileri bunu duydukların anda muhataplarını aramışlardır. Tabii bakanımız bana bu konuyu ilettiği anda kendilerine ben sadece şunu söyledim. Türkiye bir hukuk devletidir. Biz bir kabile değiliz. Biz kabile devleti de değiliz. Onların açıkladığı metin ne ise mütekabiliyet esasına dayalı olarak o metnin karşı metnini aynen bizim de Amerika’da yine büyükelçimiz anında açıklasın. Süreç bundan ibaret."

Ne olmuştu?

ABD Konsolosluğu çalışanının FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanması, Ankara ile Washington hattındaki gerilimi artırdı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği dün gece, "Türkiye'den yapılan vize başvurularının süresiz olarak durdurulduğunu" açıklamış, Türkiye de misilleme kararı almıştı.

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada isim vermeden ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tutuklanması işaret edilirken "Yaşanan olaylar, ABD Hükümeti'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne ABD Misyonu'nun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

Büyükelçiğin Twitter hesabından paylaşılan mesajda "ABD Büyükelçiliği bu değerlendirme sürecinde konsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirmek amacıyla vize başvurularının askıya alınmıştır" denilmişti.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de ABD açıklamasında yer alan ifadeleri bire bir alıntılayarak bir açıklama yapmış, ABD vatandaşlarının sınır kapılarında veya e-vize olarak yaptığı vize başvurularının askıya alındığını duyurmuştu.

Büyükelçilik çalışanı tutuklanmıştı

ABD Büyükelçiliği, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, konsolosluk personelinin tutuklanmasını eleştirmiş, "Amerikan hükümeti, (...) Türk hükümeti kaynakları tarafından sızdırılan ve görünüşe göre bu çalışanın hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından büyük rahatsızlık duymaktadır” demişti.

"Her ülke kendi çıkarlarını düşünür"

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, “Her ülke uluslararası ilişkilerinde kendi çıkarlarını gözetir. Tutuklanan ABD konsolosluğu çalışanının FETÖ sanığı Adil Öksüz’le çok yoğun teması saptanmış, yargı konuyu takip ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da tutuklanan Metin Topuz'un resmi büyükelçilik çalışanı olmadığı ifade edilmişti.

ABD Büyükelçisi: Hükümetteki bazı isimler adalet aramak yerine intikam peşinde koşuyor

Türkiye'deki görev süresi sona eren ABD'nin Türkiye Büyükelçisi John Bass, Türkiye'ye vedası öncesinde gazetecilerle bir araya geldiği basın sohbetinde ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'a yönelik suçlamaların sağlam temellere dayanmadığını ve suçlamaları haklı çıkaracak deliller bulunduğuna inanmadığını söylemişti.

Türk hükümetinden bazı isimlerin "davayı mahkeme yerine basın üzerinden görmesinden" hayalkırıklığı duyduğunu ifade eden Bass, "Bu bana adaleti aramak yerine intikam peşinde koşmak gibi geliyor. Hükümetteki bazı isimlerin bu yolu izlemesi beni büyük hayal kırıklığına uğrattı" demişti.

Adana Konsolosluğu’ndan da tutuklama olmuştu

ABD Adana Konsolosluğu'nun bir başka çalışanı ise bu yılın başlarında PKK'ya yönelik bir operasyon kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise internet sitesi üzerinden Türkiye'ye yönelik yeni bir seyahat uyarısı yayımlamıştı.