Erdoğan: ABD ile ikili anlaşmalar hükmünü yitirmiştir

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın 6 iddianın 5'inden suçlu bulunduğu davayla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile Türkiye arasındaki uluslararası hukuk ve ikili hukuk anlaşmaların hükmünü yitirdiğini söyledi.

Fransa ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'yi sert bir dille eleştirerek, "Benim ülkemde bize karşı bir darbe girişiminde bulunacaklar. Devlete karşı darbe girişiminde bulunanları sene 99, o günden bugüne kendilerine tahsis ettikleri, 400 dönümlük arazi içerisinde paşalar gibi yaşatacaklar, ülkemden çıkan yargı kararlarının hiçbirine saygı duymayacaklar. Kendilerine giden 85 kolinin üzerinde, şimdi herhalde 100 koliyi bulmuştur. Bütün bunların içerisinde olan, verilmiş kararlarla ilgili olarak da hiçbirini nazarı itibara almayacaklar. Kusura bakmayın. Böyle mi yaklaşıyorsunuz? Öyleyse aramızdaki ikili ilişkilerdeki uluslararası hukuk ve ikili hukuk anlaşmaları da ne yapıyor böylece? Hükmünü yitiriyor. Bundan sonraki süreç üzülerek söylüyorum ki böyle işleyecektir" dedi.

"Amerika şu anda çok ciddi bir kumpaslar zinciri içerisinde bir süreç işletiyor. Sadece hukukta değil, ekonomi alanında da kumpaslar var" diyen Erdoğan, davanın Halkbank ile ilgisinin olmadığını savundu. Erdoğan "(Reza) Zarrab konusu ile bütünleştirmek sureti ile bir yerlere vardılar. Çok daha çirkin olanı, bu davalarda, duruşmalarda süreç çok farklı işletildi. Amerika'nın adalet anlayışı buysa o zaman dünya yandı. Amerika adalet anlayışını gözden geçirmeli" diye konuştu.

"Aramızdaki uluslararası hukuk hükmünü yitiriyor"

Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi taleplerine ABD'den cevap alınmadığını da üstü kapalı olarak hatırlatan Erdoğan, "ABD ile aramızdaki uluslararası hukuk hükmünü yitiriyor" diye konuştu.

Erdoğan "Benim ülkemde bize karşı bir darbe girişiminde bulunacaklar, bulunanları kendilerine tahsis ettikleri 400 dönümlük arazide paşalar gibi yaşatacaklar. Kendilerine giden 85 kolinin üzerinde, şimdi 100 koliyi bulmuştur, verilmiş kararlarla ilgili olarak da hiçbirini itibara almayacaklar" dedi.

Hazinedar yorumu: Demek ki su kaçağı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılması da soruldu. Erdoğan "Şu anda bu tür açığa alma kararını eğer İçişleri Bakanlığı veriyorsa, burada demek ki bir su kaçağı var" diye konuştu.

Erdoğan "Bize gelen bilgiler çok daha farklı. İş adamlarımız, vatandaşlarımız kendilerinden rüşvet talebinde bulunulduğu zaman, 'yüzleşmeye var mısın?' dediğimizde kaçıyor. Bundan kaçarsanız biz o zaman hakikaten görevi kötüye kullananları nasıl ortaya çıkaracağız. Burada da böyle bir süreç söz konusu" dedi.

"ABD ve İsrail'in İran ve Pakistan'ı iç işlerine karışmalarını doğru bulmamız mümkün değil"

İran'da geçen hafta başlayan ve hükümet karşıtı gösterilere dönüşen kitlesel eylemlerin normalleşme sürecine girdiğini belirten Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin açıklamalarının ortamın yumuşamasında etkili olduğunu söyledi.

Erdoğan "Burada bir şeyi ortaya koymamız lazım, özellikle bazı ülkelerin, başta ABD, İsrail olmak üzere, İran'dı , Pakistan'ı iç işlerine karışmalarını bizim doğru bulmamız mümkün değil. Bu, ülkelerin halklarını birbirine karşı getirmektir, Bunların dünyanın çok değişik yerlerinde uygulamalarını görüyoruz. Irak'ta gördük. Suriye'de gördük" diye devam etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine Fransa'ya giden Erdoğan, burada iş ve yatırım çevrelerinin önde gelen temsilcileriyle toplantı yapacak.