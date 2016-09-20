

Birleşmiş Milletler (BM) 71'inci Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere New York'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters haber ajansına verdiği mülakatta Fethullah Gülen, AB ve Suriye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

1999 yılından beri Pensilvanya eyaletinde yaşayan Fethullah Gülen'in faaliyetlerinin yasaklanmasını talep eden Erdoğan, "ABD Gülen gibi bir teröristi barındıramaz" dedi. ABD'nin Gülen'i barındırması için hiçbir gerekçe olamayacağını belirten Erdoğan, "ABD stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz ise, Gülen gibi bir teröristin örgütünü yönetmesine izin veremez" diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen üç aylık Olağanüstü Hal'in gerekirse üç ay, bir ay ya da daha fazla uzatılabileceğini belirten Erdoğan, Gülen'in adamlarının her yere sızdığını, OHAL'in uzatılmasının darbecilerin kimliklerinin belirlenmesi ve tutuklanmaları sürecine yardımcı olacağını söyledi.

"AB verdiği sözleri tutmadı"

AB üyelik süreciyle ilgili de konuşan Erdoğan, Türkiye'nin üyelik için onlarca yıldır gösterdiği çabalara rağmen AB'nin yükümlülüklerini yerine getirmediğini savunarak, "Türkiye AB üyelik sürecindeki vaatlerini yerine getirdi. Bu çift yönlü bir yol ve AB'nin de vaatlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Biz bu süreci bitirmedik. AB'nin bu süreçle ilgili dürüst olmasını istiyoruz" dedi.

Suriye'de YPG'nin rolü konusunda ABD ile yaşanan görüş ayrılıkları da mülakatta gündeme geldi. IŞİD ve YPG'nin ana tehdit kaynakları olduğunu söyleyen Erdoğan, "Şimdiye kadar sabrettik. Suriye'ye tüm birliklerimizi göndermedik. Ilımlı muhalefetle Cerablus IŞİD'den kurtarıldı" dedi. IŞİD'in başkenti olarak kabul edilen Rakka'ya olası operasyon konusunda ABD'nin planlarını desteklediklerini söyleyen Erdoğan, ancak Türkiye'nin Rakka'yı kurtarmak için tek taraflı adım atmayacağını, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin eylemlerine katılacağını kaydetti.

"Suriye'de Esad'lı çözüm olmaz"

Devlet Başkanı Beşar Esad koltuğunu terk etmeden Suriye'de kalıcı barışın sağlanamayacağını vurgulayan Erdoğan, "Suriye'nin geleceği kendi halkı tarafından belirlenmelidir. Bu katil (Esad) niye bazı devletler tarafından destekleniyor?" sorusunu yöneltti. Esad'ın herhangi bir geçiş sürecinin de parçası olamayacağını belirten Erdoğan, dünyanın Esad'ı içermeyen bir çözüm bulması gerektiğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne diğer ülkelerce de saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beş günlük New York ziyareti çerçevesinde bugün BM Genel Kurulu'na hitap edecek, ve çeşitli liderlerle ikili görüşmelerde bulunacak.