Erdoğan: ABD garanti verirse Hamas durmaya hazır

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin garanti vermesi halinde Hamas'ın durmaya hazır olduğunu söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye saldırısını değerlendirmek ve bir dizi temaslarda bulunmak için Mısır'a gitti. Erdoğan, Mısır'a hareketi öncesi İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı yaptı.

Erdoğan, "Türkiye, saldırıların durması için Hamas'a baskı yapsın" sözlerine cevap verdi. Başbakan Erdoğan, ABD'nin garanti vermesi halinde Hamas'ın durmaya hazır olduğunu söyledi.

İsrail'in saldırısı sonrası Gazze'de 40'a yakın kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail 3 tane ölüsüyle dünyayı ayağa kaldırıyor. Ateşkesi bozan İsrail" şeklinde konuştu.

Başbakan Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla ilgili ABD Başkanı Barack Obama'yla görüşmeye devam edeceklerini de söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kahire Havalimanı'nda Mısır Başbakanı Hişam Kandil tarafından devlet töreniyle karşılanacak.

Mısır ziyaretinde Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile de bir araya gelecek.

Başbakan Erdoğan, Mısır temasları çerçevesinde Kahire Üniversitesi'nde konuşma yapacak.

Başbakan'ın Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ardından Mısır Başbakanı Hişam Kandil'le ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Başbakan Erdoğan'ın temaslarında ana gündem maddesinin İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonu olacak. Erdoğan, Gazze'ye ise bu aşamada gitmeyeceğini açıklamıştı.

Mısır'da gündem İsrail-Filistin

Devletin zirvesinden peş peşe yapılan açıklamalar, Washington’ın "Türkiye, Hamas'a baskı yapmalı" şeklindeki mesajına cevap niteliğindeydi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail operasyonlarını seçim malzemesi olarak değerlendirirken, Başbakan Erdoğan Gazze halkının yanında olduklarını ve konuyu ABD Başkanı Barack Obama ile de görüşeceğini söyledi. Daha sert bir çıkış yapan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise İsrail’i insanlık suçu işlemekle suçladı. Hükümet cephesinden konuyla ilgili farklı bir çıkış ise Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’tan geldi. Saldırıların durdurulması için İsrail’le ilişki kurulması gerektiğini söyleyen Arınç’a, Başbakan Erdoğan’ın yanıtı gecikmedi: "İlişki kalmadı ki!"



'Yerimiz Gazzelilerin yanı'



Gazze’deki katliamla ilgili, Dolmabahçe’deki Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’nde kıldığı Cuma namazı sonrası konuşan Başbakan Erdoğan, ABD’nin Türkiye’nin Hamas’a baskı yapması yönündeki isteğine atıfta bulunarak “Dünyadaki egemen güçler yine faturayı Gazze halkına ve direnişçilere kesme gayretine giriyorlar. Biz Türkiye olarak Gazze’nin ve onların haklı mücadelesinin yanındayız” dedi.



Erdoğan, Obama ile görüştü



Programında Gazze ziyaretinin bulunmadığını kaydeden Erdoğan, ABD Başkanı Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birer görüşme yaptı. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan her iki liderle ateşkes sağlanması için gerekli girişimlerde bulunulması konusunda mutabakat sağladı. Erdoğan bugün Mısır’da yapılacak Arap Birliği toplantısında da Mısır lideri Muhammed Mursi ile değerlendirmede bulunacağını söyledi.



Arınç’la ters düştüler

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin şu anda dondurulmuş olduğunu hatırlatarak, "Yine de iki ülkenin bu olay dolayısıyla hiç olmazsa birbirleriyle bu facianın durdurulması konusunda görüşmesi lazım" dedi. Cuma namazı çıkışı gazetecilerin Arınç’ın önerisini hatırlatması üzerine Başbakan Erdoğan ise şunları söyledi:

"İsrail ile kim görüşecek? İsrail ile şu anda görüşebilecek en ideal yer BM Güvenlik Konseyi’dir. Onların görüşmesi lazım. Bir de İsrail ile münasebetleri yerinde olan ülkeler görüşmelidir. İsrail ile görüşme noktasında herhangi bir bağlantımız yok."



'Kanla seçim yatırımı olmaz'

İsrail'in Gazze saldırılarını yorumlayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise, 2008’de Gazze'de 1500 kişinin İsrail tarafından katledilmesinin de seçim öncesine denk geldiğini ve İsrail’in önünde şimdi de bir seçim olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"Böyle bir kanlı seçim yatırımı olmaması lazım. Herkesin bu duruma müdahale etmesi gerektiği kanaatindeyim. Yoksa göz göre göre yeni, çok kanlı bir olayın bütün insanlığın gözü önünde cereyan etmesi söz konusu olur, ki buna kesinlikle müsaade etmemek gerekir. İsrail’in de bundan hiçbir çıkarı olmayacaktır."



'Uyarılması gereken İsrail'

Gelişmeleri Taraf’a değerlendiren diplomatik kaynaklar şöyle konuştu:

"Türkiye başından beri bölgede barışın sağlanması için elinden gelen diplomatik çabayı tüm uluslararası platformlarda gösteriyor. Masum sivillerin yaşamının söz konusu olduğu acil bir problem var. Bu can kayıplarının sorumlusu ise İsrail. Dolayısıyla baskı yapılması uyarılması gereken bir taraf varsa o da saldırgan taraf yani İsrail’dir."