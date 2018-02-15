Erdoğan, ABD Dışişeri Bakanı Tillerson ile görüştü: Türkiye'nin beklentileri açıkça iletildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Orta Doğu gezisi kapsamında resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı görüşme 3 saat 15 dakika sürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert görüşmeye ilişkin "Türkiye ile aramızdaki gerginliğin yükseldiği açık ama çalışabileceğimiz çok fazla alan var" derken, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından "Türkiye'nin öncelikleri ve beklentileri açıkça iletildi" açıklamasında bulunuldu.

"Herkes IŞİD ile mücadeleye odaklanmalı"

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, kritik görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye ile verimli görüşmeler yaptık. Türkiye ile aramızdaki gerginliğin yükseldiği açık ama çalışabileceğimiz çok fazla alan var. Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz. NATO müttefiğimize saygı duyuyoruz. Ama herkes IŞİD ile mücadeleye odaklanmalı" dedi.

"Türkiye'nin öncelikleri ve beklentileri açıkça iletildi"

Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada ise, "Olumlu ve verimli bir görüşme oldu. Irak, Suriye, bölgesel gelişmeler ve ikili ilşkiler konusunda Türkiye'nin öncelikleri ve beklentileri açıkça iletildi" ifadeleri yer aldı.

Görüşme öncesi açıklamalar

Ankara'ya gelmeden önce Lübnan'da basın mensuplarına konuşan Tillerson, ABD'nin YPG'ye ağır silah vermediğini belirterek, " YPG'ye asla ağır silah vermedik, geri alınacak bir şey yok" demişti.

Tillerson, Türkiye ile ABD'nin ortak hedefleri olduğunun altını çizmiş, "Türkiye ile ana hedeflerimiz ortak" ifadesini kullanmıştı.

Tillerson, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüşecek.

Basın mensuplarından tepki

Bakan Tillerson'un korumaları, havaalanında basın mensuplarının kameraları ve çantaları ile buradaki ambulansları köpekler ile aradı. Bu arada bazı basın mensupları Türkiye'de Amerikan polisleri tarafından arandıkları için bu duruma tepki gösterdi.

Geçen yıl da Ankara'ya gelmişti

ABD Dışişleri Bakanı, 11 Şubat'ta başlayan Ortadoğu turu kapsamında Mısır, Kuveyt, Ürdün ve Lübnan'ı ziyaret etti. Tillerson, geçen yıl 30 Mart'ta Ankara'ya, 10 Temmuz'da ise İstanbul'a gelmişti.