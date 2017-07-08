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Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Hamburg'daki görüşme 20 dakika sürdü

08 Temmuz 2017 19:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme 20 dakika sürdü.

Erdoğan'ın, Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen "G20 Liderler Zirvesi" çerçevesinde bugün de ikili görüşmeleri devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında bir görüşme gerçekleşti ve görüşme 20 dakika sürdü.

Zirvenin ilk gününde, "Küresel Büyüme ve Ticaret" temalı birinci çalışma oturumuna katılan Erdoğan, burada da ABD Başkanı Trump ile bir süre görüşmüştü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulunmuştu.

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