Erdoğan: Trump'ın Venezuela açıklaması beni şok etmiştir, sandıktan çıkana saygı duyacaksınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu "Demokrasi dışı gelişmelere asla prim verme dik dur" diyerek uyardığını belirterek, "15 Temmuz'da Maduro bizi hiç gecikmeden aramıştı. Biz tanışmıyorduk ama darbe girişimiyle tanışmış olduk. Sandıktan çıkana saygı duyacaksınız. Trump'ın açıklaması, demokrasiye inanmış bir insan açısından beni şok etmiştir, ben de Rusya'dan dönerken Maduro'yu aradım. Kendisine çok açık ve net 'Demokrasi dışı gelişmelere asla prim verme, dik dur' dedim" dedi.

Avrupa Birliği'nin göçmenlere yönelik olarak Türkiye'ye verdiği sözü tutmadığını hatırlatan Erdoğan, "AB, göç sorunu için bize verdiği 6 milyar Euro destek sözünün sadece 1,75 milyar Euro gibi bir miktarı verildi. Yaptığımız harcama 35 milyarı geçti" diye konuştu.

Erdoğan, Malta Cumhurbaşkanı Coleiro Prece ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Malta ile Türkiye'nin ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması için mutabakata varıldığını belirten Erdoğan, "İki ülke arasındaki ticaret hacmini ilk etapta 1 milyar dolara çıkarmak için mutabakata vardık. Fırsat verilmesi halinde Türk şirketleri Malta'ya önemli katkılarda bulunacaklardır. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanı'nın destek vereceğini temenni ediyorum" diye konuştu.

Erdoğan, "Malta, Türkiye'nin AB üyeliğinin güçlü savunucularından biridir, bundan dolayı teşekkürlerimi belirtmek isterim. Bu desteklerinin devam edeceğine inaniyorum" dedi.

Avrupa Birliği'nin 6 milyar Euro destek sözünü tutmadığını hatırlatan Erdoğan, "AB, göç sorunu için bize verdiği 6 milyar Euro destek sözünün sadece 1,75 milyar Euro gibi bir miktarı verildi. Yaptığımız harcama 35 milyarı geçti" ifadesini kullandı.

Açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Preca, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Malta adına gelen soruda, iki ülkenin ileriye dönük, hangi alanlarda yatırım ve ticari faaliyetlerin söz konusu olabileceği iletildi.

Malta Cumhurbaşkanı Preca, potansiyel alanların fazlalığına dikkat çekti. Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'nin Türkiye'de yapılacağını söyleyen Preca, potansiyelin buradaki toplantıda keşfedileceğini söyledi. İki tarafta da enerji ve isteğin olduğunu hissettiğini söyleyen Preca, dolayısıyla kararlılığın çok kesin olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alt ve üst yapı yatırımlarına dikkat çekti:

"Turizm noktasında da Türkiye'nin ispat edilmiş başarısı var, Malta da turizme açık bir ülke, iki ülke arasında belki üçüncü bir ülke de dahil edilerek paket turizm adımı atılabilir."

"Dil eğitiminde Malta'nın başarısı önemli. Biz gençlerimizi Malta'ya da gönderiyoruz. hepsinden önemlisi savunma sanayi, Türkiye çeşitli alanlarda kendini ispat etti. Bu konuda da işbirliğine gidebiliriz. İlaç sektöründe yine Malta ile işbirliğine girmemizi çok anlamlı buluyorum."

"Enerji noktasında Türkiye Malta arasında işbirliğini yenilenebilir enerji alanında yapabiliriz. Rüzgar olabilir, güneş olabilir, tüm bunlarda alt yapısı olan bir ülkeyiz. Bu danışmaya biz her zaman hazırız."

Türkiye adına gelen soruda, Erdoğan-Madura görüşmesi ve Venezuela'daki gelişmeler soruldu.

"15 Temmuz'da Maduro bizi hiç gecikmeden aramıştı. Biz tanışmıyorduk ama darbe girişimiyle tanışmış olduk."

"Sandıktan çıkana saygı duyacaksınız. Trump'ın açıklaması, demokrasiye inanmış bir insan açısından beni şok etmiştir, ben de Rusya'dan dönerken Maduro'yu aradım. Kendisine çok açık ve net "Demokrasi dışı gelişmelere asla prim verme, dik dur" dedim."

"15 Temmuz darbe girişimi yapıldığı zaman, AB Türkiye'yi aramadı. Aradan haftalar geçti, sadece İngiltere bizi aradı. Bunun dışında arayan olmadı. Bunlar da bizim kayıtlara giriyor, kim demokrat, kim değil biliyoruz."