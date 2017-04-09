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BBC Türkçe

Erdoğan: AB meselesi 16 Nisan'dan sonra tekrar masaya yatacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'daki Türklerin "çok aşağılandığını" belirterek, bu hesabın bedelinin 16 Nisan'dan sonra ödettirileceğini söyledi.

09 Nisan 2017 20:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın yaptıklarının bedelini ödeyeceğini ve Avrupa Birliği (AB) meselesinin referandum sonrası yeniden gündeme getirileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, İzmir'de düzenlenen toplantıda konuşan Erdoğan, "Avrupa olarak bu yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Avrupa Birliği meselesi, inşallah 16 Nisan'dan sonra tekrar masaya yatacak" ve şunları ekledi:

"Ben şu anda oy oranında ciddi bir patlama bekliyorum Avrupa'da. Bunu göreceğiz 16 Nisan'da, hiç endişeniz olmasın. Niye? Çünkü oradaki halkımıza çok zulmettiler, çok aşağıladılar. Ama halkımız da bunun hesabını soracak, vakit geliyor. Bu hesabın bedelini de inşallah onlara 16 Nisan'dan sonra ödeteceğiz."

AA ayrıca, yurt dışında 120 temsilcilikte açılan sandıklarda oy verme işleminin son günü olan Pazar günü itibariyle, gümrük kapıları da dahil toplam 1,241 milyon seçmenin oy kullandığını bildirdi.

Yurt dışında bulunan kayıtlı seçmen sayısı 2,9 milyon.

AA'nin haberine göre, yaklaşık 1,4 milyon ile En fazla seçmenin bulunduğu Almanya'da şu ana kadar 609 bin kişi oy kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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