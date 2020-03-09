Erdoğan, AB liderleriyle Brüksel’de masaya oturacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile göç ve Suriye meselesi başta olmak üzere birçok konuyu görüşmek için bugün Brüksel'de bir araya gelecek.

AB Konseyi Başkanı sözcüsü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyon Başkanı Leyen’in, Erdoğan ile göç, güvenlik, istikrar ve Suriye krizi gibi meseleleri görüşmek üzere yarın Brüksel’de bir zirve gerçekleştireceklerini duyurdu.