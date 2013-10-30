Erdoğan: AB ilerleme raporu daha iyi niyetli

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni açıklanan İlerleme Raporu'nu daha iyi niyeti bir ilerleme raporu olarak gördüklerini belirterek, "Tabii katılmadığımız yerler yok değil. Fakat en azından bu son demokratikleşme paketiyle ilgili yapmış olduğumuz açıklama ve bununla ilgili idari noktada attığımız adımlar, şimdi de biliyorsunuz yasal olarak yasal süreci kapsayacak adımlarımız var. Bunlar AB'de çok ciddi bir olumlu ses getirdi ve bunlar İlerleme Raporu içerisinde de zaten kendini hissettiriyor" dedi.

Erdoğan ile Romanya Başbakanı Viktor Ponta, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

'Merkel'den şahsıma davet oldu'

Başbakan Erdoğan, toplantıda bir gazetecinin, "Yeni süreçte AB ve Türkiye ilişkileri nasıl ilerleyecek? Uzun zamandan beri siyasi nedenlerden dolayı fasıllar açılamıyordu. Yeni rapora nasıl bakıyorsunuz ve bundan sonra süreç nasıl devam edecek?" şeklindeki soruları üzerine, şunları kaydetti:

"Yeni açıklanan İlerleme Raporu'na bakarsak daha iyi niyeti bir ilerleme raporunu görüyoruz. Tabii katılmadığımız yerler yok değil. Fakat en azından bu son demokratikleşme paketiyle ilgili yapmış olduğumuz açıklama ve bununla ilgili idari noktada attığımız adımlar, şimdi de biliyorsunuz yasal olarak yasal süreci kapsayacak adımlarımız var. Bunlar AB'de çok ciddi bir olumlu ses getirdi ve bunlar İlerleme Raporu içerisinde de zaten kendini hissettiriyor. Öyle zannediyorum ki, bundan sonraki süreçte de özellikle Fransa'nın ve son dönemde seçim sonrası Sayın Merkel'in de bu konudaki yaklaşımı çok daha önemli olacaktır. Biz şu anda Merkel'in de güvenoyundan sonra, hükümeti kurmasından sonra bir davetini bekliyoruz. Kendilerinin böyle bir ifadesi oldu şahsıma. Bu ziyaretlerde de bu konuları tekrar ele alacağız."

'Romanya Balkanlar'daki en büyük ortağımız'

Karşılıklı olarak attıkları önemli adımlardan dolayı duyduğu memnuniyeti vurgulayan Erdoğan, "Romanya ile tarihe dayanan ilişkilerimizi, stratejik ortaklık ve NATO müttefikliği çerçevesinde sürdürüyoruz. Siyasetten ekonomiye, tarımdan kültüre, enerjiden savunmaya kadar çok çeşitli alanlarda, fevkalade yakın bir iş birliği içerisindeyiz. Romanya, AB üyelik sürecimize güçlü ve koşulsuz destek veren ülkeler arasında yer alıyor. Romanya'nın bu desteğini de memnuniyetle burada ifade etmek durumundayım" diye konuştu.

Romanya'nın, Balkanlar'daki en büyük ekonomik ortakları olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

''Geçtiğimiz yıl itibariyle Romanya ile ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Öte yandan Romanya'da çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ayrıca 7 bin civarında firmamız mevcuttur. Bütün bu veriler, Romanya ile ekonomik ilişkilerimizin şu anda bulunduğu seviyeden çok daha ileriye götürülmesi bakımından son derece ümit vericidir. 2007'de Romanya'ya yaptığım ziyaret sırasında ticaret hacmimizi 10 milyar dolara yükseltme hedefi belirtmiştik. Bugün de bu anlayışımızı, bu hedefimizi aynı canlılıkla koruyoruz. Bu hedefi gerçekleştirme konusunda her iki tarafta da güçlü bir siyasi irade bulunduğunu burada da ifade etmek durumundayım. Beşeri ilişkilerimizdeki mevcut durum da bizim açımızdan son derece önemlidir. Keza Romanya'da sayıları 18 bini bulan vatandaşımız ve 70 bin civarında soydaşımız mevcuttur. Bunlar, iki ülke arasında insani ve kültürel bir köprü oluşturuyor.''

'Rumen makamlarının azınlıklara yönelik tutumunu takdirle karşılıyoruz'

İki halk arasındaki sosyal münasebetlerin önemli olduğunu ve özellikle Rumen makamlarının azınlıklara yönelik yapıcı tutumunu takdirle karşıladıklarını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

''Gerek Bükreş'te şu anda orada yaşayan soydaşlarımızın inançlarını yerine getirme noktasındaki ibadethane noktasında, arsa taleplerine değerli mevkidaşım bu konuda orada gerekli çalışmayı yapıp ve oradaki müftümüzün de kendilerinin uygun gördüğü yeri kendilerine tahsis için gerekli adımları atmış bulunuyorlar. Ve gerek Köstence'de faaliyet gösteren gerekse Bükreş'te faaliyet gösteren Yunus Emre kültür merkezleriyle, İstanbul'daki Dimitrie Cantemir Kültür Merkezi'nin de halklarımız arasındaki dostluk ilişkilerinin rahatça pekiştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bugünkü görüşmemizde de sayın Ponta ile ikili ilişkilerimizin gündeminde yer alan çeşitli konuları ele aldık. Değerlendirmelerini yaptık. Ağırlıklı olarak enerji konusunda neler yapabiliriz, bunları konuştuk ve yine vize konusunu ele alarak, bunu daha da ileri nasıl götürebiliriz, bunları görüşme imkanımız oldu. İkili ve çok taraflı platformlardaki işbirliğini, ulaşımda da nerelere varabiliriz, ne gibi işbirlikleri yapabiliriz, bu konuda görüşme imkanımız oldu. Ve ben bu aramızdaki ilişkilerimizin çok daha hızla geliştirilmesi konusundaki hassasiyetimi kendileriyle paylaştım ve bu ziyaretin iki ülke arasında da çok çok hayırlı olacağına olan inancımı da burada ifade etmek istiyorum.''