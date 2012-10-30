Erdoğan: AB hedefinden vazgeçmedik

Almanya'nın başkenti Berlin'de Türkiye Büyükelçiliği'nin yeni binasının açılışında konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "AB'nin amacına ve başarısına inandığımız için üyelik hedefinden vazgeçmedik" dedi.

Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük misyon binası olan yeni Berlin Büyükelçiliği törenle hizmete açıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçilik binası önündeki göndere Türk bayrağı çekti.

Erdoğan törende "Bu binayı yerinin geçmişi itibariyle Almanya ile yakın dostluk ilişkilerimizin sembolü olarak görüyorum. Türkiye ve Almanya arasındaki diplomatik ilişkiler çok daha eskilere dayanmaktadır. 2013'te 250 yılı geride bırakmış olacağız.

Berlin Avrupa'da Roma ve İstanbul'a kıyasla daha genç bir şehirdir. Buna rağmen Berlin, 18. asırdan itibaren hızla gelişerek Avrupa'nın merkezi haline geldi. Almanya Avrupa Birliği projesinin başlangıç noktası olması itibariyle de ayrı bir öneme sahiptir.

Halen yaşanmakta olan ekonomik kriz bu projenin daha fazla önem kazanacağını gösteriyor. Bu çerçevede AB'nin Türkiye ile ilişkilerini stratejik bir bakış açısıyla ele alması gerektiğine inanıyoruz. Birliğin genişleme sürecinin devam ettirilmesi suretiyle barış huzur ve refahın daha geniş bir coğrafyaya yayılmasını temenni ediyorum.

Türkiye AB'nin amacına ve başarısına inandığı için üyelik hedefinden vazgeçmedi. Müzakere sürecinde siyasi saiklerden kaynaklı tıkanıklığın fayda getirmediğini ve üyeliğimizin her iki tarafın da faydasına olduğunun görülmesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Arsa Osmanlı'dan Mimari Selçuklular'dan

Büyükelçilik binası Berlin'de Osmanlı'dan kalan arsaya Selçuklu mimarisi tarzında yapıldı. Yurt dışında, en fazla Türk vatandaşının yaşadığı ülke olan Almanya'daki büyükelçilik binası, böylelikle Runge Caddesi'ndeki kiralık binadan, Tiergaten Caddesi'ndeki kendi arsası üzerine yapılan yeni binaya taşındı.

Yaklaşık 4 bin metrekare alana inşa edilen yeni büyükelçilik binasının arsasında, 1918 yılında Osmanlı döneminin büyükelçiliği bulunuyordu.

1945 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükelçiliği olarak hizmet veren bina, İkinci Dünya Savaşı'nda hasar gördü. 1949'da Almanya'nın ikiye ayrılmasının ardından yeni başkent Bonn'a taşınan Türk Büyükelçiliği, Berlin Duvarı'nın yıkıldığı 1999 yılına kadar burada hizmet verdi.

Berlin duvarının yıkılması ve iki Almanya'nın birleşmesinin ardından Berlin'in başkent olmasıyla Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği de yeni başkente taşındı.

143 proje arasından seçildi

Türkiye Cumhuriyeti, 2000 yılında Alman makamlarından Osmanlı'dan kalan arsanın yanından ek arsa satın alarak, alanını yaklaşık 10 bin metrekareye çıkardı. Yeni büyükelçilik binası için yapılan yarışmaya katılan 143 proje arasından, ''Doğu ile Batı'yı birleştiren Türkiye'' temalı proje seçildi.

Türkiye'nin ''Doğu ile Batı arasındaki konumunu'' temsilen 2 ayrı blok şeklinde inşa edilen binaları, bir köprü ile birleştiren projede, Bonn'daki eski büyükelçilik binasındaki bazı unsurlar da kullanıldı. Bonn'daki büyükelçilik binasını süsleyen Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun vitray çalışmalarının yer aldığı eserlere, yeni büyükelçilik binasında da yer verildi.

Selçuklu mimarisinin özgün motiflerini yansıtan binanın ana giriş kapısı Bonn'daki giriş kapısındaki metallerden faydalanılarak imal edildi.

24 ayda tamamlandı

Yapımına 2010 yılında başlanan ve 24 ayda tamamlanan yeni büyükelçilik binasının toplam kullanım alanı 10 bin metrekareyi buluyor. Binada, gurbetçilerin sosyal aktiviteleri için konferans salonu da yer alıyor. 800 kişilik çok amaçlı balo ve konferans salonunun kapasitesi, 2 bin kişiye kadar çıkarılabiliyor.