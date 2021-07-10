Erdoğan’a "Uğur bey ve eşi" tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Diyarbakır ziyareti sırasında gazetecilere açıklama yaparken, dünyada koronavirüse karşı mRNA bazlı ilk aşıyı bulan BioNTech şirketinin kurucu ortağı, bilim insanı Dr. Özlem Türeci'nin adını anmadan, "Uğur Şahin ve eşi" ifadesini kullanması tepki topladı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter mesajında Erdoğan'a tepkisini, "Emine Hanım'ın eşi konuştu" ifadesiyle gösterdi:
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşçıer de, yine Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Erdoğan ve bu zihniyet için kadının ismi yok. Ancak birilerinin eşi olarak tanımlanabiliriz. Kadın Eylem Planı'nı siz önce kafanızda başlatın derim" söyleminde bulundu.