Erdoğan’a "Uğur bey ve eşi" tepkisi

Erdoğan'ın ifadesine sanat dünyasından tepki veren isimlerden biri ise tiyatro yönetmeni ve oyuncu Laçin Ceylan oldu. Ceylan, Erdoğan'ın sözlerini, "Erkek kekeme toplum! Yahu Uğur Bey’in eşi ne? Özlem Türeci demek bu kadar mı zor?" paylaşımı ile eleştirdi.

Erdoğan ne demişti?

Diyarbakır ziyareti sırasında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En yakın zamanda Uğur Şahin ve eşi misafirimiz olacaklar. Böylece BioNTech'te çok daha seri bir adım atma fırsatını da yakalayacağız" ifadelerini kullanmıştı.