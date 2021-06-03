'Erdoğan'a suikast timi' davasında karar: 37 kişiye 270-324 yıl arası hapis cezası verildi

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulundukları gerekçesiyle Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 37 kişinin 5. duruşmasında bugün karar çıktı.

Sanıklardan 30'u nitelikli yağma suçundan 18'er kere 18 yıl hapis cezası aldı. Bu sanık başına 324 yıla denk geliyor.

Diğer sanıklardan beşine ise 18'er kere 15 yıl hapis cezası verildi. Bu da 270 yıl yapıyor.

"Suikast timinin Çiğli üs sorumlusu" olduğu öne sürülen Başçavuş Zekeriya Kuzu'ya da 15'er kez 18 yıl ceza verildi. Bu da 270 yıl yapıyor.

Son olarak firari Burkay Karatepe'nin dosyası ayrıldı.

İddianamede, olay tarihinde darbe teşebbüsünün icrası kapsamında aldıkları görev üzerine Marmaris'e gelen sanıkların, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli müşteki polis memurlarını derdest edip üzerlerini arayarak silah, telsiz, kimlik gibi eşyalarını aldıkları belirtilmişti.

Zincirleme suç hükümlerinin "yağma" suçu bakımından uygulanamayacağı vurgulanan iddianamede, sanıkların atılı suçtan mağdur sayısınca cezalandırılmaları gerektiği kaydedilmişti.