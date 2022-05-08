Erdoğan’a küfür ettiği iddia edilen turist gözaltına alındı

Aydın'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ettiği ileri sürülen turist, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Erdoğan'a küfür ettiği ileri sürülen turist, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, Camikebir Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Fas uyruklu olduğu öğrenilen bir turistin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi. Esnaf tarafından etrafı sarılan Fas uyruklu kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.