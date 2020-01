Erdoğan, A Haber’in yanlış çevirisini kullandı: ABD’li general “DAEŞ’i biz kurduk” diyor!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, A Haber’in yanlış çevirdiği bir metni konuşmasına taşıdı.

Hükümete yakınlığıyla bilinen A Haber, eski NATO Başkomutanı ABD’li general Wesley Clark’ın ABD’nin Irak’ı işgaline yönelik 2011 yılında Democracy Now’a yaptığı bir konuşmanın videosuna 'montajlı çeviri' yaptı. Videonun orijinal halinde, "Sanırım, sahip olduğunuz tek araç çekiç ise her problem size bir çivi gibi görünür"* diyen Clark'ın sözleri, Türkçe seslendirmede "Bize bir çekiç lazımdı, o yüzden de DEAŞ’ı kurduk" diye çevirmişti.

Erdoğan'ın yanlış çeviriyi referans vererek yaptığı konuşma şöyle:

"Bir Amerikalı general açıklama yapıyor, DEAŞ'ı biz kurduk diyor. Ben demiyorum, Amerikalı general söylüyor. Ve endişelerimizde ne kadar haklı çıktığımızı anlıyorum. İşte PYD, YPG. Bunların arkasında kim var? Bunlara silahları kim veriyor? Tescilli olarak muhattaplarına söyledim. Kardeşlerim oyun çok hince yapılıyor. Kimse güçlenen Türkiye'yi hazmedemiyor. Güçlü bir Türkiye'nin neler başaracağını biliyorlar. İsteseler de istemeseler de biz bu işi başaracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, terör örgütleri ve ekonomik manipülasyonlar üzerinden dayatılan senaryoyu kabul etmeyeceğiz. Geçtiğimiz 14 yılda hiçbir kazanım altın tepside sunulmadı. Şu gerçeği çok iyi biliyoruz. Unutmayın, zaferin anahtarı sabırdır, sebat etmektir."

A Haber ne yapmıştı?

Youtube'da da yer alan ve daha sonra silinen 2 dakika 12 saniyelik videoda Clark, 11 Eylül saldırılarının ardından dönemin savunma bakanı Donald Rumsfeld ile arasında geçen Irak'ın işgaline ilişkin bir diyaloğu anlatıyordu.

Clark'ın, Rumsfeld'in kendisine “Sanırım, teröristler hakkında ne yapacağımızı bilmiyoruz, ama iyi bir ordumuz var ve hükümetleri devirebiliriz”** ifadesi de yine A Haber’in alt yazısında “Hükümetleri alaşağı edebilir, darbelerle görevden uzaklaştırabiliriz” olarak montajlanmıştı.

* "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail."

** "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments."