Erdoğan’a 500 sayfalık ‘salgından sonra Türkiye’ raporu

Bayram sonrası normalleşmeye başlaması beklenen günlük hayatla ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 500 sayfalık bir rapor sunan 16 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kurumlar, sağlıktan turizme, eğitimden maliyeye kadar tüm alınan ve alınacak tedbirlere yer verdi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, raporda pandemi öncesi, pandemi sırası ve sonrası dönemde yapılması gerekenler şu ifadelerle anlatıldı:

- Salgında personele psikososyal destek.

- Vefat eden hasta yakınlarına destek.

- İşe devamsızlıklar takip edilecek.

- Riskli bölgeye seyahat edecekler için önlemleri anlatan materyaller dağıtılacak.

- Hijyen kurallarının toplumda alışkanlık haline getirilmesi sağlanacak.