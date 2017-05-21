Erdoğan, 998 gün sonra tekrar AKP Genel Başkanı oldu

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "Evet" oyuyla kabul edildiği halk oylamasının ardından gözlerin çevrildiği AKP'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi bugün (21 Mayıs 2017) Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kongre sonucunda bin 414 oy alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 998 gün ardından yeniden AKP Genel Başkanı oldu.

Teşekkür konuşmasından "yeni bir dönem" vurgusu yapan Erdoğan, parti içinde de yeniden yapılanmanın gündeme geleceğini söyledi.

Erdoğan, Genel Başkan olarak seçilmesinin ardından şu açıklamalarda bulundu:

"Saygıdeğer divan, Çankaya ilçe seçim kurulunun değerli başkan ve yöneticileri ,değerli kardeşlerim, sevgili yol arkadaşlarım sizleri bir kez daha hasretle muhabbetle selamlıyorum. AK Partimizin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. 998 günlük hasretin ardından bugün sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Yönetim organlarının seçimini de tamamladık. Seçilen tüm arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Bu kongremiz yeni bir başlangıçtır."

"Sıçrama dönemi olacaktır"

"Önümüzdeki aylar Türkiye'nin terörle mücadeleden ekonomiye, hak ve özgürlüklerin genişletilmesinden yatırımlara kadar her alanda sıçrama dönemi olacaktır. Bunun için kaybedecek zamanımız yoktur. Hükümetimizin yıl sonuna kadar atacağı adımları hep birlikte ele alıp bunun çalışmalarını yürüteceğiz. Bundan sonra icraatta da sıçrama dönemi olacaktır."

Yolumuzun doğruluğundan şüphemiz asla yok.Herhangi bir aksaklık gördüğünde vatandaşımız bize mesajı veriyor. Biz de millete tepeden bakılamayacağının bilinci ile bu mesajın gereğini her seferinde yerine getirdik. 16 Nisan'da bir mesaj daha verdi. Yeni yönetim sistemini desteklediği ama 2019 için çok daha fazla çalışmamız gerektiğidir. Biz milletimizin bu mesajını da aldık. Reformları süratle hayata geçirmekte kararlıyız.

"Biz milletimizin bu mesajını da aldık"

Yolumuzun doğruluğundan şüphemiz asla yok. Herhangi bir aksaklık gördüğünde vatandaşımız bize mesajı veriyor. Biz de millete tepeden bakılamayacağının bilinci ile bu mesajın gereğini her seferinde yerine getirdik. 16 Nisan'da bir mesaj daha verdi. Yeni yönetim sistemini desteklediği ama 2019 için çok daha fazla çalışmamız gerektiğidir. Biz milletimizin bu mesajını da aldık. Reformları süratle hayata geçirmekte kararlıyız.

Abdullah Gül mesaj gönderdi

Halk oylamasına giden süreçte, iktidara yakınlığıyla bilinen kimi köşe yazarları tarafından "gizli hayırcı" olmakla suçlanan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kongreye katılmadı; mesaj gönderdi.

Gül mesajında "Son yıllarda içeriden ve dışarıdan kaynaklanan ekonomik, sosyal ve siyasi sıkıntılara ilaveten ülkemizin bekasını doğrudan tehdit eden güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kaldığımız olağanüstü bir dönemden geçmekteyiz. Bu yılların geride bırakılabilmesinin ve Türkiye'nin yeniden geleceğe güvenle bakabilmesinin AK Parti'nin kuruluş felsefesindeki özgürlükçü anlayış ve evrensel demokratik standartlara dayalı politika ile mümkün olacağını düşünüyorum. Bu duygularla kongremizin hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İşte dakika dakika yaşananlar...

18.04: Erdoğan, sahneye gelerek teşekkür konuşması yaptı.

18.03: 1414 oy ile Erdoğan yeniden genel başkan oldu

17.55 Erdoğan'ın tek genel başkan adayı olduğu kongrede oy verme işlemi sona erdi.

15.15: AKP'de genel başkanlığı vekilliğini getiren değişiklik, kongrede kabul edildi.

13.55: Erdoğan konuşma yapmak için kürsüye geldi. (Erdoğan'ın konuşması için tıklayınız)

13.40: Erdoğan AKP Genel Başkanlığı için aday gösterildi.

13.00: Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor.

12.43: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün mesajı okundu. Gül'ün mesajındaşu ifadeler yer aldı:

"Değerli gönüldaşlarım, kıymetli delegeler, fedakar ve cefakar çalışmalarıyla partimizi daima zafere ulaştıran teşkilat mensubu kardeşlerim, arkadaşlarım, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3. Olağanüstü Kongresi'nin memleketimiz, Türk demokrasisi ve kutlu davamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 14 Ağustos 2001'de o günkü arkadaşlarımızla birlikte kurduğumuz AK Parti, 16 yıllık zaman sürecinde ülkemizde pek çok tabuları yıkmış, kronik sorunlara çözüm üretmiş, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda çoklu reformlarla halkımıza çok büyük hizmetler yapmıştır. Kongremizin hayırlı olmasını diliyorum."

12.20: İstiklal Marşı ve saygı duruşu yapılıyor.

12.15: AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı açıklama yapıyor.

12:00: Erdoğan, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkanları Cemil Çiçek, Bülent Arınç ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile tokalaştı.

11.45: Kongre salonunda sinevizyon gösterisi yayınlanıyor.

11.40: Erdoğan ve Yıldırım salondakileri beraber selamladı.

11.36: Erdoğan ve Yıldırım salona giriş yaptı.

11.25: Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre salonunun önünde bekleyen kalabalığa seslendi. Erdoğan buradaki konuşmasında şunları söyledi:

"Değerli yol arkadaşım, genel başkanımız sayın Binali Yıldırım Bey, sevgili yol arkadaşlarım sizleri 998 gün sonra en kalbi duygularla selamlıyorum. Fiili bir ayrılığımız vardı ama bugün yine sizlerle beraberiz. Sevgili yol arkadaşlarım, sizlerin heyecanı heyecanımızdır. Sabah 04.00'dan itibaren sizler buradasınız. Bu üçüncü olağanüstü kongredeki heyecanı paylaşmak üzere buradasınız. İzmir'den gelen bir midibüste maalesef bir kazanın olması bizleri üzdü. Allah'a hamd ediyoruz, herhangi bir ölü söz konusu değil. Yaralılarımıza şifalar diliyorum. Kardeşlerim, içeride bunalan bir hava var. O havayı inşallah bir an evvel rahatlatalım istiyorum. Siz kardeşlerimle inşallah, gündüz gece yürümeye devam edeceğiz. Ve emaneti bugünlere kadar taşıyan, değerli yol arkadaşım, gönüldaşım Binali Yıldırım Bey'e gönülden teşekkür ediyorum. Bakın önümüzde 2019 var. Seçimler var. Onun için durmak yok, yola devam. Tevazuyu elden bırakmayacağız. Ama unutmayın bizim kapı kapı dolaşma geleneğimiz var. Kapı kapı dolaşmaya da devam edeceğiz. Gerek hanım kardeşlerim, gerek gençler, gerek ana kademe çok çalışacağız. Ve üzerimizdeki spekülasyonları sandıkta cevabını vererek yine yok edeceğiz. Sizleri daha fazla bekletmeden içerideki kardeşlerimizi ekrandakilerle buluşturalım istiyorum. Sizlere en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum."

11.20: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre salonuna giriş yaptı. Erdoğan'ı karşılayan isimlerin arasında Binali Yıldırım, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve AKP Genel Sekreteri Abdülhamit Gül de yer aldı.

10.45: Başbakan Binali Yıldırım, kongre salonuna geldi.

09.30: Delegeler ve partililer Ankara Spor Salonu'na geldi. Kongre için binlerce partili, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.

Salondan notlar

-Salona giremeyecek partililer için dışarıda çadır ve dev ekranlar kuruldu.

-Dev Türk bayrağı asılan salonda, Mustafa Kemal Atatürk, Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın posterleri yer aldı.

-"Yeni Atılım Dönemi; Demokrasi, Değişim, Reform" temasını taşıyan kongrenin yapılacağı salonda, "Yürüyeceksin... Gençler yürüyecek arkandan", "Millete efendilik için değil millete hizmet için varız", "Hep birlikte yeni hedeflere", "Değişimin lideri, milletin partisi", "Kutlu dava, güçlü Türkiye", "Sağlam irade, güçlü Türkiye" pankartları asıldı.

-Salonda darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden, AKP'nin reklam kampanyalarının mimarı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un posterleri de yer aldı. Posterlerin altına "Vatan size minnetar" notu düşüldü.

-Salonda “Uzun ince bir yoldayım” adlı video yayınlandı. Erdoğan’ın görüntülerinin yer aldığı video katılımcılar tarafından büyük alkış aldı.

Ömer Halisdemir'in babası salonda

15 Temmuz'da darbeci general Semih Terzi'yi vuran şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir de kongreye özel misafir olarak davet edildi.

1 Mayıs'ta Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplanan, partinin en üst karar alma organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) 3. Olağanüstü Büyük Kongre'nin, 21 Mayıs'ta yapılması kararlaştırıldı.

27 Ağustos 2014'te partiye veda eden Erdoğan, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin önünü açan halk oylamasının ardından kurucusu olduğu partiye 2 Mayıs'ta yeniden üye oldu.

Kurulduğu 14 Ağustos 2001'den bu yana beş olağan, iki olağanüstü kongre süreci geçiren AKP'de, 3. Olağanüstü Büyük Kongre diğerlerinden farklı olacak. Erdoğan'ın, yeniden genel başkan olacağı kongreyle yeni sisteme geçişin adımları da atılmış olacak.

Kongrede yalnızca genel başkanlık seçimi yapılmayacak, aynı zamanda Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) da yeniden şekillendirilecek; parti tüzüğünde bazı değişiklikler yapılacak. Parti tüzüğünde yapılacak değişikle genel başkan vekilliği getirilecek.

Davetiyelerde Yıldırım imzası

Kongre için basılan davetiyelerde Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım imzalı, "Partimizin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır." mesaj yer aldı. Kongreye, siyasi parti temsilcileri, önceki dönem milletvekilleri, AKP'nin kuruluşundan bugüne görev yapan il başkanları, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, engelli vatandaşlar, şehit ve gazi ailelerinin yanı sıra yabancı temsilciler de davet edildi. Türkiye genelinden, 60 binin üzerinde katılımcı, bin 500 otobüsle Ankara'ya gelecek. Kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu'na girişler, sabahın erken saatlerden itibaren başlayacak. Kongreyi, yerli ve yabancı basın kuruluşlarından 600 civarında gazeteci takip edecek.

Yeni ve eski kongre sloganları

"Yeni Atılım Dönemi; Demokrasi, Değişim, Reform" sloganıyla düzenlenecek kongre, partide yeni dönemin başlangıcı olacak. Olağanüstü kongre için "Sağlam İrade, Kurucu Lider", "Sağlam İrade, Güçlü Türkiye", "Değişimin Lideri, Milletin Partisi", "Kurucu Liderle Tam Yol İleri" sloganları da kullanılacak.

"Rabia" ve "genel başkan vekilliği" yeni tüzükte

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti tüzüğünde yapılacak değişiklikleri anlattı. Buna göre, parti tüzüğünün 4. maddesine, 16. fıkra olarak "AKP, temel amaç ve hedefler doğrultusunda, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' anlayışını sarsılmaz bir ilke olarak kabul eder" ibaresi eklenecek. Parti tüzüğüne "Genel başkan vekili, MKYK üyeleri arasından genel başkan tarafından belirlenir. Genel başkan vekili, genel başkanın verdiği görevleri ifa eder, yetkileri kullanır. Genel başkanın yokluğunda genel başkan vekili, MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık eder" ibaresi konulacak.

"Yuvama, aşkıma, sevdama yeniden dönüyorum"

2 Mayıs'ta üyelik beyannamesini imzalayarak kurucusu olduğu AKP'ye yeniden üye olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada, "27 Ağustos 2014 tarihinde milletimiz tarafından cumhurbaşkanlığı görevine seçilmem sebebiyle Anayasa gereği ayrılmak zorunda kaldığım, kurucusu olduğum partime, yuvama, sevdama, aşkıma bugün yeniden dönüyorum" demişti.