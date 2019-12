Erdoğan, 86 milyon liralık 23 yatırımı toptan açtı

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün Gümüşhane’de 86 milyon liralık 23 tesisin açılışını yaptı. Doğan Grubu ile işadamı Necati Kurmel’in ortak olduğu Gümüştaş A.Ş.’nin cevher zenginleştirme tesisini örnek gösteren Erdoğan, “Buraya 22 milyon dolarlık bir yatırım yapıldı. Yılda 120 bin ton madenin işlenerek burada yapılacak istihdamla bütünleşmesi, diğer özel sektör kuruluşlarımıza da örnek teşkil ediyor” dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün Gümüşhane’de 86 milyon liralık 23 tesisin açılışını yaptı. Erdoğan, Doğan Grubu ile işadamı Necati Kurmel’in ortak olduğu Gümüştaş A.Ş.’nin cevher zenginleştirme tesisini örnek göstererek, “Gümüştaş Madencilik Tesisi Maden Birimi ile birlikte, şu anda bana verilen bilgilere göre 22 milyon dolarlık bir yatırım yapıldı. Yılda 120 bin ton madenin işlenerek burada yapılacak istihdamla bütünleşmesi, diğer özel sektör kuruluşlarımıza da örnek teşkil ediyor” diye konuştu.





İlk bağlantı Çin’le kuruldu



Gümüşhane’deki yatırımların önemine dikkat çeken Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu: “Sayın Aydın Doğan ve ortağı sayın Kurmel’in burada bir adımı atmış olmaları, aynı şekilde Niğde’de bir diğer ayağının olması, ülkemiz sanayisi için de madencilik alanında önemli adım tesis ediyor. Çin’e ilk bağlantıların kurulmuş olması ayrı bir mutluluk vesilesi. Tabi hepsinden öte, beni çok daha mutlu eden 170 kişinin burada istihdam ediliyor olması ve bunun yan, diğer kuruluşlarla beraber 1000’i bulacağının veya bulduğunun müjdesini kendilerinden almış olmam, işsizliğin özellikle tartışıldığı ülkemizde, Gümüşhane’de, bir Gümüşhaneli olarak, Kelkitli olarak bu adımı atmış olmaları bir örnek teşkil etmektedir ki her ilimizde özellikle vurgu yaptığım konu budur. İllerimizde, o ilin işadamı durumunda olan insanımızın kendi doğduğu, büyüdüğü yeri ihmal etmemesi, buralarda yatırım yapması istikametindeki tavsiyelerimiz var. Şu anda Aydın Doğan ve ortağı sayın Kurmel burada böyle bir adım atmış olmaları, aynı şekilde Niğde’de yine bunun bir diğer ayağının olması gerçekten ülkemiz sanayisi için de, ülkemizde madencilik alanında da çok çok önemli bir adım teşkil ediyor.”





Şehirde değişim yaşanıyor



Gümüşhane’ye yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Başbakan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: “Yine bugün kamu kuruluşları tarafından gerçekleştirilen 23 ayrı tesisin de toplam yatırım bedeli 86 milyon TL. Ve bunların da, Gümüşhane’mizin tüm köylerinin pek çok ihtiyacını karşılayan 405 KÖY-DES projesiyle desteklendiğini de burada açıklamak istiyorum. Bu projelerin de yatırım bedeli 15 milyon TL civarında ve bu adımlarla birlikte Gümüşhane bir değişim, bir dönüşümü yaşıyor. Burada tabi emeği geçen gerek valimiz, gerek tüm mimarından mühendisine, işçisine kadar tüm kardeşlerimi özellikle kutluyorum. KÖY-DES projesi, bizim dönemimizin bildiğiniz gibi farklı ve patenti, her şeyi bize ait olan bir proje. Ve Gümüşhane’de suyu olmayan, hamdolsun, köyümüz kalmadı, ünite kalmadı, bunlar başarılmış durumda. Ve bütün bunlara yönelik adımlarımızı kararlı bir şekilde atmaya da devam ececeğiz. Köylerimizi, adeta bir şehir bilinci içerisinde, bir şehirleşme bilinci içerisinde geleceğe taşıyacağız.”





Ülke gelişimine katkı



Bu tesisin sadece Gümaşhane değil ülkemiz için önemli bir işletme olduğunu vurgulayan Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, şöyle konuştu: “Ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasında öz kaynaklarımızdan daha fazla yararlanmak mecburiyetindeyiz. Bilhassa maden kaynaklarımızın daha fazla katma değer sağlayacak şekilde değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. İşte bu anlayıştan yola çıkarak biz de ortağımız Necati Kurmel’le birlikte Gümüştaş Madencilik’i kurarak, yıllardır atıl vaziyette duran Gümüşhane ve Niğde-Bolkar maden yataklarını işleterek ülke ekonomisine kazandırma arayışına girdik. Her iki maden sahasında cevher üretimi ve zenginleştirme tesisleri kurduk.”





Tesisin bazı özellikleri



Cevher zenginleştirme tesisinde, kurşun, çinko ve bakır konsantre ediliyor.

Yıllık 120 bin ton cevher işlenecek olan tesiste elde edilen ürünlerin tamamı ihraç edilecek.

Tesis, Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi’nde 218 bin metrekare alana kuruldu.

Hedeflenen ihracat satış geliri bugünkü fiyatlarla 250 milyon dolar olarak öngörüldü.



Doğan Ailesi Gümüşhane’ye 15 yatırım yaptı



TESİSİN Gümüşhane’nin ekonomik dinamizmine bir canlılık getireceğini belirten Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, “Biliyorsunuz Gümüşhaneli, Kelkitli bir aileyiz. Buraya yaptığımız yatırımlardan da ailece mutluluk duymaktayız. Bugüne kadar Doğan Grubu ve Doğan Ailesi olarak Gümüşhane’de 15 yatırımımız oldu. İlkokuldan meslek yüksek okuluna kadar, aş evinden spor tesisine kadar biliyorsunuz bir de çağrı merkezimiz bulunuyor burada. Doğan organik ürünlerinin, sütümüzün üretildiği bir tesisimiz bulunuyor. Bir de bu madeni açtık” dedi.





170 kişiye istihdam



Gümüşhane işletmesinin bir zenginleştirme projesi olduğunu açıklayan Arzuhan Doğan Yalçındağ, “ Sadece bu işletme doğrudan 170 kişiye istihdam sağlayacak.

Bundan çok daha fazla da dolaylı istihdam sağlanacaktır. Bölge insanının kendi evinde kalarak istihdam bulması gerçekten

hepimizin çok arzu ettiği bir gelişmedir.”





Gümüşhane ile Trabzon arasına 9 tünel



Gümüşhane-Trabzon arasında 9 tünelle birlikte duble yolların tamamlanmasıyla önemli bir adım atılacağını belirten Başbakan Erdoğan, “Biliyorsunuz yaz-kış o çekilen çilelerin minimize olduğu, inşallah, bir dönemi bizlere yaklaştıracak ve ustalık dönemimizin en önemli neticeleri de bunlar olacak. Ve 2023 yılında öngördüğümüz yıllık 20 milyar dolar maden ihracatı hedefimize de, bu yatırımlar önemli katkılar sağlayacak. Yatırımcımızı, yatırımcı kuruluşumuzu bu vesileyle tekrar tebrik ediyorum ve başarılarının artarak devamını diliyorum” dedi.