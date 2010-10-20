T24 - Başbakan Erdoğan, dün aralarında AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın oğlu Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Alperen Bozdağ’ın da bulunduğu bir grup üniversite öğrencisini Meclis’te kabul etti. Sohbet sırasında bir grup öğrenci “Sizi Ankara İlahiyat’ın açılışına bekliyoruz” dedi. Ancak Erdoğan’dan beklemedikleri bir yanıt aldılar: “Gelmem...” Şaşıran öğrenciler “Neden” diye sorunca Erdoğan “8 katlı okul binası mı olur? O asansörlere nasıl sığacaksınız? Nasıl inip çıkacaksınız? Siz en iyisi sınıflarda oturun hiç inip çıkmayın. Ben o okulu beğenmedim” yanıtını verdi.



Bir öğrencinin, “Efendim hem yaptırıyorsunuz, hem beğenmiyorsunuz, hem de açılışına gelmiyorsunuz” sözleri üzerine Erdoğan, “Biz yapmadık o binayı. Biz daha iyisini yapacağız merak etmeyin” dedi. Bir öğrencinin, zaman zaman öğretmenlerin asansörde kaldığını söylemesi üzerine Erdoğan, “Gördünüz mü işte asansöre siz nasıl sığacaksınız. O kadar öğrenci, ders arasında hanginize inmek için sıra gelecek?” sözleriyle karşılık verdi.



Erdoğan’ın eleştirdiği Ankara Üniversitesi’nin yeni İlahiyat Fakültesi, asma ve zemin katla birlikte toplam 10 katlı bir binaya taşındı. Yapımı için harcanan 7 milyon liranın yaklaşık yüzde 80’ini Türkiye Diyanet Vakfı, kalanını Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, Milli Piyango İdaresi ve Ankara Üniversitesi karşıladı. Binanın 2, 3, 4, 5 ve 6’ncı katlarında büyük ve küçük derslikler, yedi ve sekizinci katlarda ise öğretim görevlilerinin odaları yer alıyor. Binada asansörlerin 8’inci kata kadar hizmet verdiği öğrenildi. Binadaki asansörlerin genellikle öğretim görevlilerinin kullanıma açık olduğu öğrencilerin merdivenleri kullandığı belirtildi.



