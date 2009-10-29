Erdoğan 7 Aralık'ta Obama ile görüşecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 7 Aralıkta ABD Başkanı Barack Obama ile görüşecek.

Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Obama'nın daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret edecek olan Başbakan Erdoğan'ın, 7 Aralıkta Obama ile bir görüşme yapacağı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

''Türkiye ve ABD, Irak'tan Afganistan'a, Balkanlardan Orta Doğu'ya, Doğu Akdeniz'den Kafkaslara, terörle mücadeleden enerji arz güvenliği ve küresel mali krize uzanan çok geniş bir alanda işbirliği yapmaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu görüşmede, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ve ABD ilişkilerinin yanı sıra, iki ülkenin ortak gündeminde yer alan güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.''