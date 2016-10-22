Erdoğan: 600 binden fazla insanın ölümüne sessiz kalanlar PYD'li teröristleri savunuyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Suriye'deki iç savaşta Batı'nın iki yüzlü tavır sergilediğini savunarak " 600 binden fazla insanın ölümüne sessiz kalanlar PYD'li teröristleri savunuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'i kast ederek "Şu hale bak, adam kendini Mehdi ilan etmiş" ifadesini kullandı.

Erdoğan Türkiye'nin kapısının mültecilere her zaman açık olduğunu belirterek Avrupa Birliği'ne eleştiride bulundu. Cumhurbaşkanı Batı'yı dürüst olmamakla da suçlayarak " Batı dürüst davranmıyor. Batılı ülkeler ellerindeki geniş imkanları mağdurlar için değil bu insanları sınırlarının dışında tutmak için kullanıyor" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusunda sahada olacaklarını da ifade ederek El Bab'a kadar ineceklerini ifade ederek " Türkiye'yi bölgedeki gelişmelerin dışında bırakıp faturayı üzerimize yıkmak için her yolu deniyorlar. Bu ahlâksız oyuna müsade etmeyiz" diye konuştu.

Erdoğan terörle mücadelenin her koldan sürdürülmeye devam edeceğini vurgulayarak "Saldırılara rağmen kararlılığımızı yitirmedik. Terör bataklığını mutlaka kurutacağız" dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hacı Sevim Yıldız Kampüsü'nün açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Saldırılara rağmen kararlılığımızı yitirmedik. Terör bataklığını mutlaka kurutacağız.

Batı dürüst davranmıyor. Batılı ülkeler ellerindeki geniş imkanları mağdurlar için değil bu insanları sınırlarının dışında tutmak için kullanıyor.

600 binden fazla insanın ölümüne sessiz kalanlar PYD'li teröristleri savunuyor

Türkiye'yi bölgedeki gelişmelerin dışında bırakıp faturayı üzerimize yıkmak için her yolu deniyorlar. Bu ahlâksız oyuna müsade etmeyiz.

Türkiye teröre, bölgesindeki istikrarsızlığa, sabotaj girişimlerine rağmen 2023 hedefleri istikametinde yürüyor. Osman Gaze Köprüsü'nü yaptık işte. Oradan geçip geldik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü dev bir proje. Avrasya Tüneli'ni de aralık ayının 20'sinde en geç 26'sında hizmete açıyoruz.

İşte İnegöl'de olduğu gibi bu ülkenin sanayicisi, esnafı, emekçisi, ev kadını 7'den 70'e tamamı adeta bir seferberlik ruhu yaşamış oldu. Maruz kaldığımız ihanete, saldırıya rağmen soğukkanlılığımızı, kararlılığımızı asla kaybetmedik. İçerden ve dışarıdan bizi hedef alan ekonomik tuzaklara rağmen yolumuzdan sapmadık. Böyle bir başarı dünyada çok az milletin harcıdır.

Birkaç yüz mülteci kapılarına dayandığı zaman Avrupa ülkelerinin insanlık değerlerini nasıl ayaklar altına aldığını gördük. Türkiye'de şu anda 3 milyon mülteci var.

Üzerlerine misket bombaları atılan bu insanlara biz kapıları açtık. Ama Batı'nın böyle bir derdi var mı. Şu ana kadar STK'lar ile birlikte 25-26 milyar dolar harcadık. Veren al alan elden hayırlıdır. Bizi buralara getiren nedir. Birlikte sayalım...

Bir tek millet: Türküyle Kürdüyle, azıyla, Abazasıyla, Çerkeziyle, Romanıyla biz birbirimizi Allah için seviyoruz. Bu bayrak dışında bayrak tanımıyoruz.

Tek vatan: 780 kilometre kare ile tek vatan. Kimse burada operasyon yapmaya kalkmasın. Ama buna yeltenenler var. Nereye kaçarsanız kaçın inlerinize kadar sizi kovalayacağı. Artık terör eylemi olduktan sonra değil, olmadan, o bataklığı kurutmak suretiyle mücadele ediyoruz.

Bize insanlık dersi verenler insani vazifelerini yerine getiremiyorlar. İşte Suriye meselesinde görüyoruz. Dürüst değiller. Siz destek verseniz de vermeseniz de biz 6 yıldır nasıl bu işi götürdüysek yine götürürüz. Teröristlerin adlarını bahane ederek tüm müslümanları hedef alan ülkeleri esefle takip ediyoruz.

Bu düşmanlıkla faşist partilerin yönetimleri altına girme tehlikesi ile karşı karşıyalar. Suriye'de 6 yılda 600 bin insan devlet terörünün hedefi oldu. Buna sesleri çıkmayanlar şimdi çıkıp Dabık'ta şu kadar PYD'li öldü diyorlar. 600 bine sesini çıkartmayanlar teröristi savunuyorlar. Benim Gaziantep'imde 14 yaşındaki bir çocuk Messi'nin forması ile kına gecesini kana buladı. Ama bunlar hala utanmadan sıkılmadan niçin bunları üzerine gidiyorsunuz diyorlar.

İdam konusunda düşüncemi biliyorsunuz. Parlamentoda bu konu gündeme gelip genel kurulda geçtiği anda ben onayımı veririm. Batılılar bunu niye dillendiriyorsunuz diyorlar. Sizden mi izin alıyoruz. Dünyanın büyük kesiminde idam uygulaması var. Dolayısıyla biz o şehitlerimizin kanını yerde bırakamayız.

Musul bizimdir. Tarihe bakın. Misak-ı Milli dedim diye rahatsız oldular. Ben tarih dersi veriyorum niye rahatsız oluyorsun. Niye rahatsız oluyorsunuz. Biz milliyiz, vatanseveriz farkımız bu. Biz başından beri Irak'ın anahtarının tek bir etnik yapıya teslim edilmemesi gerektiğini söyledik. Suriye için de söylüyoruz. Bölgede etkinliği olan ülkelere bunu söylüyoruz.

Uluslararası hukuk çerçevesinde sahada ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Güney sınırımız boyunca bir terör bölgesi oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Cerablosu operasyonu bu konudaki kararlılığımızın bir ifadesidir. Dabık aynı şekilde. Şimdi diyorlar ki, El Bab'a inmeyin, mecburuz ineceğiz. Terörden arındırılmış bir bölge oluşturmak zorundayız"