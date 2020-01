Erdoğan: “5 bin ton et ithalatıyla ilgili imzalar atıldı”

Özge Düzgün, İstanbul, 11 Ekim, (DHA)-Novi Pazar (Yeni Pazar)’da halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’la yapılan anlaşmalarla 5 bin ton et ithalatı ile ilgili imzaların atıldığını söyledi. Erdoğan şunları kaydetti: “On bakan arkadaşım milletvekili arkadaşlarım 200 kadar iş adamı eğitimci ve diğer alanlarda birçok arkadaşımla oluşturduğumuz heyetle dün çok verimli çalışmalar yaptık. Değerli dostum Vuçiçle birlikte sabahtan akşama kadar yaptığımız bu çalışmaları Novi Pazar’daki toplantılarımızla adeta taçlandırıyoruz. Gerek alt yapı gerek üst yapı çalışmalarıyla inanıyorum ki Türkiye ile Sırbistan arasında yeni bir dönemi başlatıyoruz. Balkan coğrafyasının neresine gidersek gidelim bu yakınlığı bu sıcaklığı görmenin mutluluğu içindeyiz. Değerli dostum Vuçiç’e sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Sırbistan ziyareti bizi adeta evimizde hissettirdi, samimi bir misafirperverlik gösterdi. Bugün burada dostum Vuçiç ile birlikte sizlerin karşısında bulunmamızın son derece anlamlı olduğuna inanıyorum. Novi Pazar Belediye Başkanına da bu ziyaret için yaptığı hazırlık için teşekkür ediyorum. Ne diyor o güzel Novi Pazar türküsünde? ‘Kaleden bakınca çok güzel bir şehir görüyorum. Novi Pazar benim vatanım bu şehir benim en sevdiğim, rastga nehrinin güzelliği onun kaynağı sopacani tüm dünya biliyor ki onun en güzel anıtı altın camii’ Çok güçlü ve derin ilişkilerimiz olan Sancak bölgesindeki kardeşlerimizin sevinci sevincimiz üzüntüsü üzüntümüzdür. Bugün burada Sancak’ta Novi Pazar’da yaşadığımız şu birliktelik ülkeler ve halklar olarak barış içinde bir geleceğe ne kadar hasret olduğumuzu gösteriyor. İnanıyorum ki bizi etnik milliyetçilikle ayırmamalı bizi Sırbistan birleştirmeli. Ülkemizdeki sancak kökenli vatandaşlar ile Sırbistan’daki Boşnak azınlık iki ülke arasında en önemli köprülerden biridir. Aramızdaki güçlü gönül bağının ikili ilişkilerimiz üzerindeki etkilerini hep birlikte görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu bağ daha da güçlenecektir.”

“Dün 12 anlaşmaya imzamızı koyduk bugün de 4 anlaşmayı burada imzaladık. İki günde 16 imza. Hayırlı olsun.” Diyen Erdoğan, FETÖ ile mücadelede verdiği destekten dolayı Sırp Cumhurbaşkanına teşekkür ederek şunları kaydetti: “Değerli dostum Vuçiç ile bu konuda aynı düşünceye sahibiz. Buradaki kardeşlerimizin gönlündeki özel yerimizin öyle sadece sözde olmadığını 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sayın Vuçiç’in de başını çektiği o geceyi unutmam mümkün değil. Sizler duanızı bizden esirgemediniz. Türkiye’ye destek olan sancak halkı bizim hakiki kardeşimiz olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Sancak halkının Türk halkıyla terörle mücadele konusunda dayanışma içinde olduğuna inanıyoruz. İnşallah el birliği ile terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Sayın dostum Vuçiç’in FETÖ’ye karşı nasıl bir mücadele verdiğini biliyorum. FETÖ denen bu ihanet çetesini ülkemizden olduğu gibi balkanlardan da söküp atacağız. Bu hususta Vuçiç’in de özellikle güvenimiz itimadımız tam. 15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren liderlerden biri de Sayın dostum Vuçiç oldu.”

Erdoğan iki ülkenin iş birliği içinde olduğunu söyleyerek şunları kaydetti: “Batı Trakya’da Belgrad’ da Sancak’ta balkanların neresinde olursa olsun bu coğrafyanın bütün halkları bizim kardeşimizdir. Biz diğer ülkeler gibi Sırbistan’ın da birlik beraberlik dirlik içinde olmasını müreffeh bir hale gelmesini istiyoruz. Bunun için her alanda her yerde Sırbistan’la iş birliği yapmaya hazırız. Türkiye, diğer bölgelerdeki kalkınma projeleri gibi kalkınmada her türlü girişime Sırbistan’da destek verecektir. İş adamlarımızı yatırım konusunda teşvik ediyoruz.”

5 bin ton et ithalatı yapılacağını kaydeden Cumhurbaşkanı şunları söyledi: “Halkbank’ın ülke genelinde ve burada açtığı şubeler bu anlamda çok önemli bir adım olmuştur. Dün 5 bin ton et ithalatıyla ilgili imzalar atıldı. Sırbistan’da aştığımız kotanın bir bölümün Peşter yaylasındaki hayvanlar için kullanılması arzumuzdur. Karayolu ve hava yolu projelerinin hayata geçirilmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz göstereceğiz. Biz şuna inanıyoruz. Yol medeniyettir. Zor topografyanın olduğu bu yerlerde bu yollar yapılacaktır.”

Yeni yapılacak olan yolun öneminde değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Novi Pazarı yakından ilgilendiren Belgrad- Sarayova yolu Novi Pazar için barış ve kardeşlik köprüsü olacaktır.” Dedi.

Konuşmasının sonunda Balkanlardaki birlik ve bütünlüğün önemine dikket çeken Cumhurbaşkanı, “Biz nerede olursa olsun hiçbir topluma yapılan haksızlığı tasvip etmedik destek vermedik. Balkanlarda dış güçlerin kışkırtmasıyla ortaya çıkan çatışma ve kaosun bedelini buradaki insanlar ödüyor. Gün geliyor herkes çekip gidiyor. Yürekleri yangın yerine dönen insanlar burada yan yana yaşamaya davam ediyor. Balkan halkları olarak sizden kendi aranızda bir olursanız beraber olursanız kardeş olursanız o kadar güçlü güvende olursunuz müreffeh olursunuz. Novi Pazar’ın gelişip zenginleşmesi için yapacağımız çok şey var, her zaman yanınızdayız, bir olacağız, iyi olacağız, diri olacağız, hep birlikte inşallah dostluğumuzu koruyacağız.”

