Erdoğan 5 bakanla Bakü’de

Tempo24

Erdoğan'dan 1. Ordu Komutanına sürpriz ziyaret

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin yoğun biçimde konuşulduğu günlerde Başbakan Erdoğan, süreci yakından takip eden Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.Erdoğan, Haydar Aliyev Havaalanı’nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Abid Şerifov tarafından karşılandı.Erdoğan Azeri gazetecilerin ‘Görüşmeler zor olacak mı?’ sorusuna ‘yahşi olacak’ şeklinde yanıt verdi.Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki programına Haydar Aliyev'in anıt mezarını ziyaret ederek başlayan Başbakan Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerle bezeli çelengi anıt mezara bıraktı. Erdoğan ve beraberindeki bakanlar ile öteki yetkililer daha sonra Türk şehitliğini de ziyaret etti.Şehitliğe çelenk ve karanfil koyan Başbakan Erdoğan, daha sonra tadilat yapıldığı ifade edilen ve bu nedenle bir süredir ibadete kapalı olan şehitlik camisinin avlusunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğini ziyaret etti.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bunun ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.Zağulba Sarayı'ndaki görüşmeden sonra heyetler arası görüşmeye geçilecek ve ardından ortak basın toplantısı yapılacak.Erdoğan Azeri parlamentosuna hitaben bir konuşma yapacak ve akşam saatlerinde Aliyev'in onuruna vereceği yemeğe katılacak.Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım eşlik ediyor.