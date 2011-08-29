Erdoğan 4 yıl sonra GATA’da

T24 - Devletin zirvesi ile TSK komuta kademesi, bayram arefesinde GATA'daki diploma töreninde buluştu. Erdoğan 4 yıl sonra ilk kez törene katılırken, bir öğrenci diplomasını alırken salondan zılgıt sesi yükseldi.



Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Spor Salonu'ndaki törene, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Emin Murat Birgel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, GATA'da görevli subaylar, öğretim üyeleri ve mezunların yakınları katıldı.



Başbakan Erdoğan, 2007’den beri ilk kez GATA’daki törenlere katıldı.



İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan GATA Komutanı Korgeneral Koray Akbaş, GATA hakkında bilgi verdi. Toplam 3 ana bölüm, 57 ana bilim dalı, 46 bilim dalı, 158 profesör, 181 doçent, 197 yardımcı doçenti bulunan GATA'da 593 tıp fakültesi öğrencisi, 388 yüksek hemşire, 238 astsubay meslek yüksek okulu ve 225 tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık öğrencisi, 75 yüksek lisans ve doktora öğrencisi, 10 dost ve müttefik ülkeye ait 157 misafir askeri personel olduğunu belirten Akbaş, okulun sevgi ve saygıya dayalı, disiplin, üstün görev anlayışı ve samimi dayanışma ortamı içinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle beslendiğini ifade etti.



Korgeneral Akbaş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türk ulusundan aldığı güçle önüne çıkan her engeli aşacak imkan ve kabiliyete sahip, dünyanın sayılı ordularından biri olduğunu da belirtti. Akbaş, ayrıca öğrencileri yetiştiren öğretim üyeleri ile ailelerine teşekkür etti ve başarılar diledi.



Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Hava Tabip Tuğgeneral Sadettin Çetiner ise GATA'nın 7 Kasım 1980'de kurulduğunu ve öğrencilerin en modern cihazlara sahip olarak çok iyi eğitim aldığını belirtti. Çetiner, okulun, 113 yıllık bilgi birikimi ile 2010-2011 yılı döneminde, bilim indeksinde yer alan dergilerde toplam 960 makalenin yayınlandığını bildirdi. Çetiner, GATA'nın son yıllarda yaşanan terör olayları yaralanan gaziler için güven ve moral desteği de sağladığını kaydetti.



Konuşmaların ardından mezunlara ''Hekim Andı'' okutuldu.

Diplomaları verdi



Dönem birincisi Hava Tabip Teğmen Adem Ayhan da mezunlar adına yaptığı konuşmanın ardından yaş kütüğüne plaket çaktı. Daha sonra dereceye giren öğrencilere ve diğer mezunlara diplomaları verildi.



Dönem birincisi Ayhan, diplomasını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün elinden alırken, ikinci Yavuz Çakır'a TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve üçüncü Kadir Küçük'e de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan diplomalarını verdi.



Törende Genelkurmay Başkanı Özel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç, Milli Savunma Bakanı Yılmaz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Birgel ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erten de mezun olanlara diplomalarını verdi.

Zılgıtlı kutlama



Törende, Azerbaycan'dan 2, Afganistan ve Ürdün'den birer misafir öğrenci de diplomalarını alırken Ürdünlü öğrencinin diplomasını aldığı sırada, misafir locasında bulunan annesinin zılgıt çekmesi tebessümle karşılandı.



Tören, Gülhane Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

