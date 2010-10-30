Erdoğan: 3'üncü havalimanı yapılırsa şaşırmayın

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları'nın filoya yeni katılan uçaklarının teslim töreni ve Türk motor bakım ünitesinin açılışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havaalanı'nda düzenlenen toplantıya katıldı. Erdoğan konuşmasında Atatürk ve Sabiha Gökçen Havaalanları'nın yeterli gelmediğini belirterek, "Yakında İstanbul'a 3. havalimanı da gelebilir, sakın şaşırmayın. İki havalimanı ihtiyaca cevap vermiyor" dedi. Erdoğan, "İstikrar ve güven denilen iki sihirli kavramdan taviz vermeyeceğiz. Başarının sırrı buradadır." dedi.

Başbakan şu anda Sabiha Gökçen Havaalanı'nda açıklamalarda bulundu. İstanbul'da üçüncü bir hava limanı müjdesi veren Başbakan şunları söyledi;

"Uçağa binmeyen kalmayacak bu ülkede dedik. Uçağa binmek bir imtiyaz olmaktan çıkacak dedik. Hani fakirin bir ifadesi var ya "Nereden nereye" diye. İşte buradayız. Yolcu sayısındaki artık yüzde yüz 153 arttı. 85 milyona ulaştı. Yeni havalimanları kazandırdık ülkemize. Ülkemde Iğdır, Hakkari, Şırnak havaalanına ulaşacak. 10 yıl denseydi olur der miydik? Şimdi var. Askeri havaalanlarını sivil havaalanına dönüştürüyoruz."



3. havalimanı gelebilir

"Yakında İstanbul'a 3. havalimanı da gelebilir, sakın şaşırmayın. İki havalimanı ihtiyaca cevap vermiyor. Kaliteden, güvenden asla ödün vermeden başarıyı sağladık. Dünyaca bir numara olmanın gururunu yaşıyoruz. THY bu ülkenin gururu haline geldi. Yolcu taşıma sırasında dünyada 22, Avrupa'da 4. olduk. İstikrarlı büyüme sayesinde bugün uçağa binemeyen vatandaş kalmayacak."



Dünyaya kapalı Allah'a açık

"Van'ın Bahçesaray ilçesi 11 ay dünyaya kapalı, Allah'a açıktı. İlk iş olarak ilçenin yolunu yaptık. Bir keresinde bir televizyonda Van'ın belediye başkanı, yollarımız kapalı dedi. Yolları açtık. Van'lı kadınlar da santracı çok iyi bilirler bu arada. Bu ülkede benim halkımın ulaşamadığı yer kalmayacak dedik, başardık. İktidara geldiğimizde yolları kapalı illerimiz vardı. Kızaklarla hasta taşınırdı. Paletli ambulanslar getirdik. Yol gitmeyene yol, su gitmeyene su götürdük. Projelerimiz sürecek. Bu sabah Gaziantep'ten hasta yavrumuzu buraya getirttik. İnsanın değerinin olmadığı devlet devlet değildir. Önce devlet değil, önce insan sonra devlet. Cumhurun güçlü değilse, Cumhuriyet nasıl güçlü olsun. Önce Cumhuru güçlü kılacaksınız ki devlet güçlü olsun. Paranın ayarıyla oynayanlar, bu milletin cebindeki parayı çalanlardır. Eğer çetelerden talimat alarak devleti yönetiyorsan bu yönetim olmaz. Yasakçı zihniyetler vatandaşın seyahat etmesini istemezler. Ne kadar gezersen o kadar bilgi sahibi olursun. Belediye Başkanıyken çok şeyler öğrendim, çok gezdim. Öğrendiklerimi İstanbul'a getirdim.



Biz vitrinlere oynayanlardan olmayacağız

1 metrekarelik başörtüsüne takıp sallamak suretiyle Cumhuriyetçilik olmaz. Aklı bilimi müsbet yönde kullanırsanız Cumhuriyet ilerleri yoksa vitrine oynarsınız. Biz vitrinlere oynayanlardan olmayacağız. Biz bu millete oynayanlardan olacağız.

5 yılda İstanbul İzmir'e otobanla bağlanmış olacak, modernizm budur. Hedeflerimiz bitmedi. Çetelerle mücadeleye devam edeceğiz. Yoksullukla, yolsuzlukla mücadelemiz sürecek. İstikrar ve güven denilen iki sihirli kavramdan taviz vermeyeceğiz. Başarının sırrı buradadır.



Vatandaş rahatsız olmasın

Ne eğitim özgürlüğünden, ne seyahat özgürlüğünden ne de sorgulayan vatandaştan kimse rahatsız olmasın. Vatandaş sorsun sorgulasın. Ama birbirimize saygılı olalım, hakaret etmeyelim.



İlk onun içinde olabiliriz

Birbirimizi yaradandan ötürü sevelim. Bizim birliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Eğer bunu başarırsak Türkiye Cumhuriyeti, 2023'te dünyanın ilk onu içinde yer alacaktır.



Demokrasi için yapıyorum



Ankara'daki liderleri Ankara'nın ötesine geçmemekle eleştirirken biraz da demokrasi için bunu yapıyorum. Bu ülkedeki gelir adaletsizliğini gidip yerinde görün ki diğer siyasilere ve vatandaşlara davranmasını önerin.



