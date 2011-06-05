Erdoğan: 367'yi bulursak referandum yok

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerde yeni anayasa için 367 milletvekili hedeflediklerini belirterek "Eğer 367’yi bulursak, referanduma götürmeyi gereksiz bulurum" dedi.











Liderler gelecek pazar yapılacak genel seçim öncesinde mitinglerine hız kesmeden devam etti. Başbakan Erdoğan dün İstanbul Kazlıçeşme mitingi öncesi Sakarya’daydı. Kazlıçeşme’de büyük bir kalabalığa hitap eden Başbakan Erdoğan, konuşmasına İstanbul üzerine şiirler okuyarak başladı. İstanbul’un Balkanların, Kafkasların, ve Ortadoğu’nun merkezi olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye’nin bölgenin en güçlü ülkesi olduğunun altını çizdi. Erdoğan Türkiye’nin büyümesinin demokrasiyle mümkün olduğunu belirterek, 12 Haziran seçimlerinin ardından en büyük hedeflerinin yeni bir anayasa olduğunu söyledi.





Birlikte yapalım





Erdoğan bütün STK’ların katılımıyla sivil bir anayasa yapmak istediklerini belirterek, 367 milletvekilini geçtikleri takdirde anayasanın Meclis’te yapılacağını referanduma gerek olmadığını söyledi.

Anayasa değişikliği çalışmalarında CHP’nin Meclis’te hiç bulunmadığını BDP’nin ise temsili düzeyde katıldığını söyleyen Erdoğan, 367 miletvekili çıkarabilirlerse bu görevi milletin kendilerine verdiği anlamına geleceğini ifade etti.

Önceki gün gerçekleştirdiği İzmir mitingini anlatan Erdoğan İzmir’de CHP mitingini ikiye-üçe katladıklarını söyledi.





367’de kararlı





Erdoğan, önceki gün TGRT Haber’de canlı yayımlanan “Seçime Doğru” programında da 367 milletvekili hedeflediklerini belirterek, Eğer 367’yi bulursak, referanduma götürmeyi gereksiz bulurum. O zaman, siz kendinize güvenmiyorsunuz demektir. Bizi oraya millet getirdiğine göre bir de referanduma niye götürelim” diye konuştu.

Parlamentodaki ağırlıklarının, aldıkları oyla mütenasip olmadığını ifade eden Erdoğan, yüzde 34,4 ile de yüzde 47 ile de parlamentonun yüzde 65’ini aldıklarını, yine aynı oranda oy da alsalar, adrese dayalı nüfus kayıt sebebiyle illerde milletvekili sayılarının değiştiğini, bu durumun, birinci gelecek partinin çok daha aleyhine olabileceğini kaydetti.











Uluslararası ilişkilere girme





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Sakarya’da da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mavi Marmara baskınıyla ilgili eleştirilerine yanıt verdi. Erdoğan şunları söyledi: “Ben İsrail’e öldürmeyeceksin dediğimde CHP sanal başkanı bana Tel Aviv adına cevap verdi. Ben olsaydım Mavi Marmara’yı göndermezdim İsrail ile ilişkilerin bozulmasına izin vermezdim diyor. Sayın Kılıçdaroğlu sen istersen bu uluslararası ilişkileri girme bunlar senin boyunu aşar. Çok istiyorsan git Yunanistan’ı kurtar. Ne diyor geçen gazetede ‘Dayan Yorgo Kılıçdaroğlu geliyor. Yunanistan’ın en çok satan gazeteside ‘Dayan Yunanistan Kılıçdaroğlu geliyor’ diyor, dalga geçiyor. Uluslararası ilişkiler çark etmeyle, yalanla, popülizimle yürümez. Filistin’e Gazze’ye sırtını dönen bu millete sırtını dönmüştür.”





Çetelere sahip çıktılar





“Türkiye’yi yeni, özgürlükçü, sivil bir anayasaya kavuşturacak olmamız, bazı çevreleri çok ciddi şekilde tedirgin etti” diyen Erdoğan, Artık son kullanma tarihleri geçen, hükmü kalmayan çeteler, son bir gayretle istikrarı hedef almaya başladılar. Türkiye’nin kaynaklarını, enerjisini yıllarca tüketen çeteler, yeni bir organizasyonla suyu bulandırmanın mücadelesi içine girdiler. Önce CHP’yi yeniden dizayn ettiler, yeniden tasarladılar, adına da ‘yeni CHP’ dediler. Çetelere avukatlık yapan CHP’yi, çetelere kol kanat geren CHP’ye dönüştürdüler” dedi. Erdoğan şöyle devam etti: “Dışlayan değil, kucaklayan, ayıran, bölen, parçalayan değil, birleştiren; devleti değil, vatandaşı düşünen; kısıtlayan değil, özgürlükçü bir anayasayı milletle birlikte yapacağız.” Erdoğan, “74 milyonun tamamı, ‘İşte bu benim anayasam’ diyecek. Van, Muş, Bitlis bu anayasaya sahip çıkacak, Sakarya, Bolu, Düzce bu anayasa ‘Benim anayasam’ diyecek. İnşallah, hem demokrasiyi artık çok sağlam bir zemine kavuşturacak, hem de 2023 hedeflerimizin önünü açarak büyük Türkiye’yi beraber kuracağız” dedi.





Yabancı basına Kazlıçeşme’den cevap verdiler





Başbakan Erdoğan’ın Kazlıçeşme’deki mitingine İstanbullular, üç noktadan güvenlik kontrolünden geçtikten sonra alındı.

İstanbul İl Başkanlığı iskele ve istasyonlardan miting alanına gelmek isteyen vatandaşların ulaşım giderlerini de karşıladı. Miting alanında özürlüler için ayrı bir bölüm oluşturulurken, alandakilere üzerinde 2023 yazılı şapka, tişört ve su dağıtıldı. Alanda “10 milyon oyum olsun hepsi Tayyip Babaya feda olsun’’, “Türkiye seninle gurur duyuyor’’, “Defol The Economist’’, “Osmanlı torunu seninle gurur duyuyor” “Dünya lideri olmalısın RTE” yazılı pankartlar asıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le görüşen Mısır’dan gelen “Tahrir Gençliği” üyeleri de mitingi izledi.